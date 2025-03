Buchempfehlung: Wiener Paar radelt in 14,5 Monaten von Kapstadt nach Wien

Ein abenteuerlicher Ritt durch Afrika: Tanja Willers und Johanna Hochedlinger teilen ihre Erfahrungen in einem neuen Buch.

WIEN. Viele Menschen träumen davon, alles hinter sich zu lassen und die Welt zu erkunden. Für Tanja Willers und Johanna Hochedlinger wurde dieser Traum Realität. Vierzehneinhalb Monate lang haben die beiden Frauen den afrikanischen Kontinent und Teile Europas auf dem Fahrrad erkundet. Bei ihrer atemberaubenden Reise von Kapstadt nach Wien legten sie stolze 24.000 Kilometer zurück und dokumentierten ihre Erlebnisse in einem Buch, das LeserInnen auf eine inspirierende Reise mitnimmt.

Der Anstoß zu diesem Abenteuer kam jedoch auf unerwartete Weise: Während Tanja ihre Schwester in Kapstadt besuchte, brach sie sich bei einem Sturz den Oberschenkel. „Ich komme dich mit dem Bus abholen“, witzelte Johanna damals. Obwohl Tanja letztendlich im Flugzeug nach Hause zurückkehrte, ließ die Idee, Afrika zu durchqueren, die beiden nicht mehr los. Ihre Leidenschaft für das Reisen und die Abenteuerlust führten sie schließlich auf diesen außergewöhnlichen Weg.

An die Pedale, fertig, los!

Bei der Planung ihrer Reise gingen Tanja und Johanna entspannt vor. „Zehn Prozent waren Planung, der Rest Learning by Doing“, berichten sie. Ihre wichtigsten Gepäckstücke waren zwei Fahrräder und ein Kuppelzelt. Auf ihrer Route trafen sie zahlreiche andere Reisende, die mit ihren Ratschlägen und Erfahrungen unterstützten. „Wir kamen in eine 200-köpfige WhatsApp-Gruppe, die uns nützliche Tipps gab“, erzählen die beiden. Diese Gemeinschaft von Gleichgesinnten ist ein Beispiel für die herzliche Reisenden-Community, die oft an abgelegenen Orten zu finden ist.

Besonders beeindruckt waren sie von der Gastfreundschaft der Einheimischen. Abseits der Hauptstraßen durchquerten sie zahlreiche kleine Dörfer, in denen die Bewohner oft keine Berührungspunkte mit Touristen hatten. „Alle waren sehr neugierig und herzlich“, erinnern sich Tanja und Johanna.

Ein flauschiges Familienmitglied

Auf ihrer Reise gewannen sie sogar ein neues Familienmitglied. In Kroatien fanden sie eine kleine, durchnässte und hungrige Katze, die sie unter einer Leitplanke entdeckten. Zwei Wochen lang reiste die Katze mit den beiden und schlief in ihrem Zelt. Heute hat sie einen Namen – „Snickers“ – und ein Zuhause bei Tanja und Johanna.

Ihr Buch „Zwei Frauen, zwei Räder, ein Zelt“ ist mehr als nur ein Reisebericht. Es behandelt Tiefen und Herausforderungen, die mit dem Reisen als homosexuelles Paar verbunden sind, thematisiert die Bedeutung von Heimat und zeigt, was Menschen aus verschiedenen Kulturen vereint. Die Buchpremiere findet am Dienstag, dem 4. März, um 18:30 Uhr bei Thalia Wien-Mitte (Landstraßer Hauptstraße 2a/2b) statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Das Buch „Zwei Frauen, zwei Räder, ein Zelt“ ist im Tyrolia Verlag erschienen und zum Preis von 29 Euro im Buchhandel erhältlich. Weitere Infos finden sich auf der Webseite www.roamingpedals.wordpress.com.

