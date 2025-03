Buchtipp: Beppo Beyerl berichtet von faszinierenden Begegnungen in Wien

In seinem Buch „Showdown in Wien“ beleuchtet Beppo Beyerl aufregende Begegnungen und Geschichten aus der Wiener Geschichte, die von Konflikten, Romanzen und sogar Kometen handeln.

WIEN. Das Wort „Showdown“ wird häufig mit dramatischen Duellen assoziiert, die wir aus Westernfilmen oder klassischen Theaterstücken kennen. Doch der Autor Beppo Beyerl geht in seinem neuesten Werk weit über diese Assoziationen hinaus. In „Showdown in Wien – Schüsse, Küsse & Duelle“ präsentiert er nicht nur Scharmützel und Auseinandersetzungen, sondern auch die vielen Facetten menschlicher Beziehungen sowie bizarre und historische Ereignisse.

Zunächst betrachtet Beyerl die menschlichen Dramen, die von Neid, Liebe, und Eifersucht geprägt sind. „Ich erzähle Geschichten, in denen Menschen in Momenten höchster Spannung aufeinandertreffen“, erläutert der Schriftsteller. “Diese Begegnungen spiegeln eine tiefere Menschlichkeit wider, die oft von turbulenten Emotionen geprägt ist.”

Weltuntergang mit Stil

In seinen Erzählungen spielt nicht nur die menschliche Psyche eine zentrale Rolle. Ein besonderes Augenmerk richtet Beyerl auch auf den Halleyschen Kometen, der am 19. Mai 1910 die Erde passierte – ein Ereignis, das viele Wiener mit großer Nervosität und Erwartungen verfolgten. Wahrsager und Astrologen hatten unheilvolle Vorhersagen gemacht, die einen bevorstehenden Weltuntergang prophezeiten. Beyerl erzählt: „Viele verwirrte Wiener machten sich auf den Weg zum Kahlenberg, um einen Blick auf das Himmelsschauspiel zu erhaschen, und um sich dann mit Alkohol zu betäuben.“ Die Überraschung war groß, als der Komet einfach vorbeizog und die Welt nicht unterging.

Skurriles und Typisches

Neben dem Himmelsschauspiel erzählt Beyerl auch von skurrilen und dramatischen Begebenheiten. Eine Geschichte handelt von einem Attentäter, der so geduldig war, auf sein Opfer zu warten, dass er ihm gestattete, sein Essen und ein Glas Cognac zu genießen, bevor er zuschlug. Ein anderes Kapitel beleuchtet den mysteriösen Tod eines berühmten Fußballstars und seiner Geliebten sowie die Erlebnisse des Theaterkritikers, der von einer Schauspielerin des Burgtheaters eine Ohrfeige erhielt. Die skandalöse Verhaftung der Wilden Wanda, der ersten weiblichen Zuhälterin Wiens, rundet die Sammlung ab.

„Die Geschichten kommen zu mir“, erklärt Beyerl über seinen kreativen Prozess. „Sie sind bereits da, ich sammle sie nur.“ Mit dieser einzigartigen Perspektive bringt er Geschichten zum Leben, die den Leser fesseln und zum Nachdenken anregen.

Zum Buch

Beppo Beyerls neues Werk „Showdown in Wien“ ist seit Kurzem im Buchhandel erhältlich. Verlegt im Styria Verlag, ist das Buch für 26 Euro zu haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.beppobeyerl.at.

