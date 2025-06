Bühne & Backstage: Schulklassen entdecken die Opernwelt in Wien hautnah

Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, im Rahmen des Open-Air-Festivals Wiener Opernsommer in die faszinierende Welt der klassischen Bühnenluft einzutauchen. In diesem Jahr steht die berühmte Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi im Mittelpunkt.

WIEN. Das Open-Air-Festival Wiener Opernsommer, das seit vielen Jahren ein Highlight in der Wiener Kulturlandschaft ist, bietet auch in diesem Jahr ein besonderes Bildungsformat unter dem Titel „Oper entdecken“. Dieses Programm ermöglicht Schulklassen den Zugang zur Bühne sowie zu den Backstage-Bereichen und bringt die Welt der klassischen Musik direkt in die Schulen. Hierbei werden die Schüler auf eine Reise durch die verschiedensten Facetten der Oper mitgenommen – von den Proben bis hin zu Aufführungen in der beeindruckenden Opernarena am Heumarkt.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf Giuseppe Verdis „La Traviata“, einer der meistgespielten Opern weltweit. Durch interaktive Workshops, die Gelegenheit zum Besuch exklusiver Proben und das persönliche Kennenlernen mit den Künstlern haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Oper hautnah zu erleben. Unterstützung gibt es durch Musikvermittlerin Esther Planton und ihr engagiertes Team, das sich besonders an Mittelschulen und Gymnasien richtet.

Bild aus der Opernarena am Heumarkt während einer Aufführung von „La Traviata“.

Bereits seit Anfang des Monats finden Workshops direkt an Schulen in Wien und Niederösterreich statt, wobei die Termine individuell nach Vereinbarung festgelegt werden können. Vom 2. bis 5. Juni öffnen die Türen zur Probebühne in der Wiener Seestadt. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und zu sehen, wie viel Kreativität, Technik und Teamarbeit in der Produktion einer Oper steckt.

Highlight: Teilnahme an der Generalprobe



Ein besonderes Highlight des Programms ist die Teilnahme an der Generalprobe von „La Traviata“ am 30. Juni in der neuen Opernarena am Heumarkt. Diese Veranstaltung umfasst nicht nur eine exklusive Backstage-Führung, sondern auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern, die an dieser Produktion beteiligt sind.

Das Programm ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel kombinieren, sodass es optimal an die Bedürfnisse der Schulen angepasst werden kann. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte unter opernsommer.at.

