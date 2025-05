Bühnenfit: Paul Pizzera spricht über die entbehrliche Zeit im Fitnessstudio und seine Leidenschaft für Graz

Im Laufe des Sommers hat der Multitalent Paul Pizzera viel zu tun. Für MeinBezirk hat der Grazer sich die Zeit genommen, um über schweißtreibende Shows, sein Fitnessprogramm und die anhaltende Liebe zur Steiermark zu sprechen.

GRAZ. Zwischen Aufnahmestudio, Konzerten und Interviews mit verschiedenen Medien bleibt Paul Pizzera nur wenig Freizeit. Der 37-jährige Musiker, Schauspieler und Komiker erklärt: „Aber eigentlich passt das ganz gut – ich bin ein bisschen wie diese Rochen, die abstürzen, wenn sie aufhören, mit ihren Flügeln zu schlagen.“ Dies zeigt seine Hingabe und Leidenschaft für die Kunst und Unterhaltung.

Obwohl er sich auf zwei freie Wochen im September freut, empfindet Pizzera seinen vollen Terminkalender als Privileg: „Ich bin wirklich dankbar, dass alles so gut funktioniert, und ich mache es einfach auch gern.“ Diese positive Einstellung und sein Arbeitseifer sind Kennzeichen seines Erfolgs.

Vom Crosstrainer auf die Bühne

Welches seiner Projekte verlangt ihm am meisten ab? „Die live Aufnahmen von ‚Hawi D’Ehre‘ sind wie Urlaub“, verrät Pizzera. Im Podcast-Format mit Gabi Hiller und Philipp Hansa setzt er auf Improvisation, im Gegensatz zu seinem Duett mit Otto Jaus, wo Präzision entscheidend ist: „Bei Pizzera und Jaus ist sicher am meisten Genauigkeit gefragt, weil wir ja nur zu zweit auf der Bühne sind. Aber vom Schweißverbrauch her ist es mit ‚Aut of Orda‘ am anstrengendsten.“

Kürzlich testete der 1,96 Meter große Künstler seine Fitnessuhr während einer 90-minütigen Show und stellte fest: „Herausgekommen sind 920 Kalorien – was eigentlich eher enttäuschend war, da ich 2.000 Kalorien geschätzt hätte.“ Solche Einblicke in seinen Fitnessprozess zeigen, wie wichtig ihm Ausdauer und Leistungsfähigkeit auf der Bühne sind.

Pizzera betont, dass er dreimal pro Woche ins Fitnessstudio geht, um sein Training auf dem Crosstrainer abzurunden, da es gelenkschonender ist. „Das ist meine Zeit, also Gewichte stemmen mit Heavy Metal oder Hip Hop in den Ohren – einfach für sich selbst sein.“ Er findet Gruppentraining wenig ansprechend: „Ich möchte meine Ruhe beim Training haben.“

„Graz ist für mich die lebenswerteste Stadt“

Wohl kaum wird es Ruhe geben, wenn am 12. Juni ‚Aut of Orda‘ auf der Kasemattenbühne in Graz auftritt. Für Pizzera ist das musikalische Heimkommen stets etwas Besonderes: „Ich erinnere mich gerne an meine Anfänge im Theatercafé zurück.“ Seine Verbundenheit zur Stadt ist unübersehbar: „Für mich ist Graz die lebenswerteste Stadt im deutschsprachigen Raum. Nach ein paar Tagen in Wien fehlt mir schon wieder die Gemütlichkeit von Graz.“

Die kulinarischen und geografischen Vorzüge Grazer Lebensart sind für den Allround-Unterhalter unübertroffen. „Egal, ob ich nach Aussee oder in die Südsteiermark will – alles ist so nah. Außerdem ist meine Familie hier, und das ist unbezahlbar.“

