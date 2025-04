Bühnentalk und Signierstunde: Ross Antony kommt am 9. Mai in den Murpark

Am 9. Mai wird der talentierte Entertainer, Sänger und Autor Ross Antony im Murpark auf der Bühne stehen, um mit seinen Fans zu plaudern und seine Bücher signieren zu lassen. GRAZ/LIEBENAU. Ab 16 Uhr wird Ross Antony, begleitet von Moderatorin Barbara Fleißner, im Einkaufszentrum Murpark sein. Die Veranstaltung bietet nicht nur interessante Einblicke in Antony’s Karriere, sondern auch die Gelegenheit, direkt mit dem Star zu interagieren. Besucher haben die Möglichkeit, seine Backbücher signieren zu lassen und ein Selfie mit ihm zu machen – ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans. Siehe auch Nachhaltige Mobilität: Ausbau des WienMobil Radangebots in der Seestadt Der 9. Mai wird noch aufregender, denn zahlreiche Shops im Murpark bieten spezielle Angebote und Rabatte an. Außerdem wird es einen kleinen Backmarkt geben, der kulinarische Leckerbissen präsentieren wird. Für die jüngeren Besucher gibt es von 12 bis 19 Uhr eine Bastelstation, die kreative Möglichkeiten bietet. Wer ist Ross Antony? Ross Antony ist ein vielseitiger Künstler, der seit über 20 Jahren in der Unterhaltungsbranche arbeitet. Seine Karriere begann auf internationalen Musical-Bühnen, wo er Rollen in bekannten Produktionen wie „Tabaluga & Lilli“ und „Hair“ übernahm. Der Durchbruch gelang ihm im Jahr 2001 als Mitglied der Popband Bro’Sis, die europaweit hohe Chartplatzierungen erreichte. Siehe auch Bauarbeiten und Renovierungen: Neue „Neutorlinie“ kurz vor der Fertigstellung Seine Popularität stieg weiter, als er 2008 die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewann. Seitdem ist er nicht nur ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene, sondern auch ein bekanntes Gesicht im Fernsehen. Neben seiner musikalischen Karriere hat Antony mehrere Backbücher veröffentlicht und einen Ratgeber, in dem er seine Tipps und Geheimnisse aus der Küche teilt. Das könnte Sie auch interessieren: Heinz Marecek mit Farkas und Grünbaum in Graz USI-Fest soll größtes Beer Pong-Turnier der Welt werden Siehe auch WWF fordert klare und verbindliche Ziele zum Schutz unserer Böden! Graz bekommt ein neues kulturelles Festival

