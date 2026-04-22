Bürgerstimme zählt: Salzburg lanciert Spielplatz-Umfrage 2026 zur Optimierung öffentlicher Anlagen

Stadt Salzburg startet neue Spielplatz-Umfrage 2026

Die Stadt Salzburg führt im Jahr 2026 erneut eine umfassende Spielplatz-Umfrage durch. Bis Ende Juni werden auf zehn öffentlichen Anlagen Familien, Kinder und Jugendliche befragt.

Ziel ist es, Rückmeldungen zu verschiedenen Aspekten der Nutzung und Gestaltung der Spielplätze zu erhalten. Die Ergebnisse sollen in die Planung neuer und bestehender Anlagen einfließen.

Umfrage auf zehn Spielplätzen in mehreren Stadtteilen

Die Befragungen finden direkt auf den Spielplätzen statt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Salzburg sprechen dabei Familien, Kinder und Jugendliche vor Ort an.

Beteiligt sind folgende Anlagen: Umwelttunnel Liefering, Spielpark Süd Frohnburgweg in Morzg, Hans-Donnerberg-Park in Leopoldskron, Baron-Schwarz-Park in Schallmoos, Spielpark Kleßheimer Allee in Taxham/Maxglan, Gnigler Park, Hellbrunn, Volksgarten in Parsch, Lehener Park und Preuschenpark in Aigen. Zu den untersuchten Plätzen zählen damit auch Anlagen in Liefering, Lehen und Hellbrunn.

Fragebogen mit zwölf Punkten

Der Fragebogen der Spielplatzumfrage 2026 umfasst zwölf Fragen. Abgefragt werden unter anderem Erreichbarkeit, Sicherheit, Sauberkeit, Spielgeräte und Bewegungsangebote.

Zusätzlich geht es um Sitzgelegenheiten, Rückzugsorte, schattige Bereiche und naturnahe Flächen. Die letzte Frage bezieht sich darauf, ob sich die Befragten auf dem jeweiligen Spielplatz wohlfühlen.

Frühere Umfragen und Bewertungen

Ähnliche Erhebungen wurden in der Stadt Salzburg bereits in den Jahren 2010 und 2015 durchgeführt. Damals erhielten die Spielplätze im Durchschnitt die Gesamtnote 1,8 (2010) beziehungsweise 2,1 (2015).

Der Spielplatz im Schlosspark Hellbrunn wurde in beiden Umfragen mit der Note 1,4 bewertet. Die aktuelle Spielplatzumfrage 2026 knüpft an diese früheren Erhebungen an.