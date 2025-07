Bum Bum Pieces Kollektiv: Die Geschichte von Maygasse 5 in Theaterstückform

Was ein Haus alles erzählen kann, damit befasst sich das Bum Bum Pieces Kollektiv an fünf Terminen im August. Dieses Mal geht es um die Maygasse 5. GRAZ. Das Bum Bum Pieces Kollektiv, bestehend aus Simon Windisch und Nora Winkler, lädt im August zu einer besonderen Premiere in Graz. Unter dem Titel „Songs about Places: Der Maykäfer“ geht es um die Maygasse 5. Das Gebäude ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein lebendiges Zeugnis der Stadtgeschichte, in das die Gruppe tief eintaucht. Historische Recherchen und Interviews mit Anwohnern und ehemaligen Gästen haben es der Gruppe ermöglicht, ein authentisches Bild der Vergangenheit zu zeichnen. Entstanden ist ein einzigartiges musikalisches Theaterstück, das die spannende Geschichte des Hauses mit dem sozialen und kulturellen Lebensgefühl der Stadt über mehr als ein Jahrhundert verknüpft – und gleichzeitig einen Blick in eine mögliche Zukunft wirft. Siehe auch Antrag im Gemeinderat: SPÖ verlangt zusätzliche öffentliche Sanitäranlagen Ein Haus erzählt Geschichten Für dieses kulturelle Projekt werden bewusst weniger bekannte Orte und Gebäude ausgewählt, denn jedes Haus hat seine eigene Geschichte – sei es für die Bewohner, die Vorbeigehenden oder die, die sich einfach nur an die Wand lehnten. Die Maygasse 5 fällt besonders auf: Ein Gasthaus, das seit mehr als einem Jahrhundert besteht, erlebte bedeutende historische Ereignisse, darunter zwei Weltkriege und die Transformation der Stadt selbst. Eine Anekdote besagt, dass hier einst ein zahmes Reh verkauft wurde. Unter der Regie von Simon Windisch und den Recherchen von Miriam Schmid kommen die Schauspieler Martin Brachvogel, Nora Winkler und Robert Lepenik zum Einsatz. Die Vorstellungen finden an folgenden Terminen jeweils um 20 Uhr statt: 12. August 2025

15. August 2025

16. August 2025

18. August 2025

23. August 2025 Siehe auch 30 Jahre Logo: Erfolgreiche Steirische Geschichte für und mit Jugendlichen Die Veranstaltung wird bei schönem Wetter im Freien und bei Regen im Innenbereich stattfinden. Tickets sind online über die Shop Entrella App erhältlich. Das könnte dich auch interessieren: Grünes Licht für Crowdfunding von Grazer Park Premierenfieber beim Märchensommer Steiermark Styriarte als musikalische Trostspenderin

This rewritten version incorporates contextual nuances to highlight the significance of the event while preserving the structural integrity of the original HTML content. The language has been refined for clarity and appeal.







Source link