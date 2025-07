Bundeskanzler Merz: Überraschungsbesuch in London – Was passiert wirklich?

news/APA/Mittwoch, 16.07.25, 21:31:37

Der britische Premierminister Keir Starmer empfängt am Donnerstag den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz zu dessen Antrittsbesuch in London. Die beiden Regierungschefs streben an, einen Freundschaftsvertrag zwischen Großbritannien und Deutschland zu unterzeichnen. Dieser Vertrag soll eine engere Zusammenarbeit in mehreren Schlüsselbereichen fördern, darunter:



Verteidigung: Intensivierung der militärischen Kooperation, insbesondere im Hinblick auf gemeinsame Übungen und den Austausch von Strategien.

Handel: Förderung des bilateralen Handels und der wirtschaftlichen Beziehungen, um den Austausch von Waren und Dienstleistungen zu beschleunigen.

Migration: Entwicklung gemeinsamer Ansätze zur Regulierung der Migration und zur Stärkung der Grenzicherheit.

Die Unterzeichnung des Vertrags ist für 12.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ) geplant. Dies ist ein bedeutender Moment für beide Länder, da sie daran arbeiten, ihre Beziehungen nach dem Brexitaustritt des Vereinigten Königreichs zu stärken.











Begleitet wird Merz bei seinem ersten Besuch als deutscher Bundeskanzler in London von Außenminister Johann Wadephul. Dieses Treffen ist von großer Bedeutung, da es sich nicht nur um diplomatische Beziehungen dreht, sondern auch um sicherheitspolitische Herausforderungen, die beide Nationen betreffen. Merz und Starmer haben sich seit Merz’ Amtsantritt im Mai bereits mehrmals getroffen, zuletzt beim NATO-Gipfel in Den Haag Ende Juni. Es wird erwartet, dass die Gespräche sich insbesondere um das Thema Verteidigung drehen, da beide Regierungschefs die Notwendigkeit betonen, auf die sich wandelnde geopolitische Landschaft zu reagieren.

Zusätzlich steht die Unterstützung der Ukraine im Fokus. Beide Länder haben sich verpflichtet, der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen die Aggression Russlands tatkräftig zur Seite zu stehen. In diesem Zusammenhang könnten neue Initiativen und Hilfspakete diskutiert werden, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen und die Stabilität in der Region zu fördern.