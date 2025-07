Bundesländer im Jahr 2024: So unterschiedlich traf die Wirtschaftsflaute!

Im vergangenen Jahr hat sich die wirtschaftliche Lage in Österreich erheblich verändert, wobei die Bruttowertschöpfung in mehreren Bundesländern einen signifikanten Rückgang verzeichnete. Besonders stark betroffen waren:

Oberösterreich: -3,5 Prozent

-3,5 Prozent Kärnten: -3,3 Prozent

-3,3 Prozent Niederösterreich: -1,9 Prozent

-1,9 Prozent Burgenland: -1,5 Prozent

-1,5 Prozent Steiermark: -1,3 Prozent

-1,3 Prozent Vorarlberg: -1,0 Prozent

-1,0 Prozent Tirol: -0,5 Prozent

-0,5 Prozent Salzburg und Wien: jeweils -0,2 Prozent

Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass es vor allem in der Sachgütererzeugung starke Rückgänge gab. Regionale Unterschiede kamen insbesondere in Kärnten, Oberösterreich und Niederösterreich zur Geltung, wo die Produktion stark beeinträchtigt wurde. Im Gesamten verzeichnete Österreich einen Rückgang von -3,9 Prozent in der Sachgüterproduktion. Ein positiver Ausreißer war Tirol, das 2024 einen Anstieg in der abgesetzten Sachgüterproduktion verzeichnen konnte.

In einigen anderen Sektoren gab es jedoch auch positive Entwicklungen. 2024 konnten in den folgenden Bereichen wertmäßige Zuwächse festgestellt werden:

Kredit- und Versicherungswesen

Information und Kommunikation

Öffentliche Verwaltung

Grundstücks- und Wohnungswesen

Die Branche der Beherbergung und Gastronomie zeigte trotz eines Anstiegs bei den nominellen Reiseverkehrseinnahmen 2024 keine signifikanten Wachstumsbeiträge. Ein positives Signal kam vom Bausektor: Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) scheint eine Talsohle durchschritten worden zu sein. Im Laufe des Jahres stellten sich Anzeichen einer Stabilisierung ein, und es wurden zudem steigende Auftragseingänge verzeichnet.

Die Beschäftigung in Österreich wies 2024 einen moderaten Anstieg von 0,2 Prozent auf, was einen Rückgang im Vergleich zu den 1,2 Prozent Zuwachs im Vorjahr darstellt. Besonders betroffen von der negativen Entwicklung waren:

Bauwesen

Sachgüterproduktion

Positiver Einfluss kam dagegen aus der öffentlichen Verwaltung sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen. Am stärksten war der Rückgang in:

Oberösterreich: -0,5 Prozent

Steiermark: -0,3 Prozent

Kärnten: -0,3 Prozent

Ein Lichtblick war Wien, das einen Zuwachs von +1,1 Prozent aufwies, während Salzburg und Tirol jeweils ein Wachstum von +0,8 Prozent verzeichneten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen in mehreren Bundesländern Österreichs die Bruttowertschöpfung stark beeinflusst haben. Trotz der Rückgänge in bestimmten Sektoren gibt es jedoch auch positive Impulse und Zeichen der Stabilisierung, insbesondere im Bauwesen und in mehreren Dienstleistungsbereichen.

Auf lange Sicht könnte sich die wirtschaftliche Lage durch gezielte Investitionen und Anpassungen stabilisieren.