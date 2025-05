Bundesliga-Finale: Grazer Klubs im Spannungsfeld von Freude und Frustration

Die letzte Runde der Fußball-Bundesligasaison 2024/25 verspricht Hochspannung in Graz. Sowohl der GAK als auch Sturm Graz stehen vor entscheidenden Herausforderungen, allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven.

GRAZ. Egal, wie man zum Play-off-System der Bundesliga mit seiner Punkteteilung steht, die aktuelle Saison hat dank ihrer anhaltenden Spannung keine Fußballfan kalt gelassen. Während der GAK um den Klassenerhalt kämpft, möchte Sturm Graz zum zweiten Mal in Folge den Titel des österreichischen Meisters erringen.

Beide Grazer Klubs haben gute Chancen, wobei es dennoch eine schmale Gratwanderung ist. Ein Fehler könnte statt jubelndem Freudentaumel ins Tal der Tränen führen – die Nerven liegen bei Fans und Spielern gleichermaßen blank.

GAK zum Abschluss am Tivoli

Zunächst spielt der GAK: Am Freitagabend gastiert die Mannschaft unter Trainer Ferdinand Feldhofer bei der WSG Tirol am Innsbrucker Tivoli (Ankick: 19.30 Uhr). Theoretisch könnte der GAK sogar mit einer Niederlage weiterhin „oben“ bleiben, sofern die Ergebnisse der anderen Spiele mitspielen. Ein Erfolg könnte dennoch die Rückkehr in die zweite Liga verhindern.

Tabellenstand der Qualifikationsgruppe

LASK (37 Punkte*) TSV Hartberg (28 Punkte) WSG Tirol (19 Punkte*) Grazer AK (19 Punkte) SCR Altach (17 Punkte) Austria Klagenfurt (16 Punkte*)

*Die Reihenfolge wird bei Punktegleichstand nach einer speziellen Regelung festgelegt.

Sturm Graz zum Meistertitel in Liebenau

Am Samstag hat Sturm Graz die Möglichkeit, gegen den WAC (Ankick: 17 Uhr, live auf ORF 1) mit einem Unentschieden den Titel erneut zu gewinnen. Ein ausverkauftes Liebenauer Stadion wird für die nötige Unterstützung sorgen. Bei einem Sieg der Wolfsberger wäre es für sie ebenfalls möglich, den Titel zu erringen, vorausgesetzt, Austria Wien erreicht ebenfalls nicht mehr als ein Remis. Sturm-Spielmacher Otar Kiteishvili schaut optimistisch auf die Partie: „Das sind die Momente, für die wir leben, und die uns als Kinder zum Fußball gebracht haben.“

Tabellenstand der Meistergruppe

Sturm Graz (39 Punkte) Austria Wien (36 Punkte) Wolfsberger AC (36 Punkte) RB Salzburg (35 Punkte) Rapid Wien (27 Punkte) Blau-Weiß Linz (20 Punkte*)

Kann Sturm den Titel verteidigen?

