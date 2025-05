Am letzten Spieltag der Saison könnte Austria Wien tatsächlich eine sensationelle Wendung im Meisterschaftsrennen erleben. Um den Titel zu holen, benötigen die Veilchen nicht nur einen Heimsieg gegen BW Linz, sondern auch Unterstützung vom WAC. Hier erfährst du, welche Szenarien möglich sind.

WIEN/FAVORITEN. Heute reisen wir 4.385 Tage zurück – zum 22. Mai 2013, als Austria Wien zum letzten Mal den Titel des österreichischen Fußballmeisters gewann. Seitdem wartet der Traditionsverein aus Favoriten auf die Rückkehr an die Spitze der Bundesliga, während auch Rapid Wien seit 2008 vergeblich auf einen Meistertitel hofft. Damals besiegte Austria Mattersburg mit 4:0, unter Trainer Peter Stöger, der nun voraussichtlich die Geschicke bei Rapid leiten wird.

Am Samstag, dem 24. Mai, könnte die Austria den Titel zurückerobern, nachdem sie am letzten Wochenende einen wichtigen Sieg gegen den WAC eingefahren hat. Das hat die Spannung im Meisterrennen drastisch erhöht und könnte zu einer der aufregendsten Entscheidungen in der Geschichte der österreichischen Bundesliga führen.

Sturm Graz hat die besten Karten

Trotz der vielen Unwägbarkeiten im Rennen um die Meisterschaft ist nichts unmöglich. Austria, Sturm und der WAC wetteifern um den Titel, während die Sturm-Graz-Mannschaft am Wochenende gegen den WAC antreten muss. Austria Wien trifft hingegen auf Blau-Weiß Linz. Der amtierende Tabellenführer Sturm hat an diesem Punkt drei Punkte Vorsprung auf die Austria und den WAC. Relevant ist jedoch der direkte Vergleich im Falle einer Punktegleichheit, in dem die Austria im Vorteil wäre.

„Wir müssen unsere Aufgaben erledigen und auf das Beste hoffen. Der Rest liegt nicht in unseren Händen“, erklärte Dominik Fitz, der Topscorer der Austrianer, nach dem letzten Spiel gegenüber „Sky“. Um das Meisterstück tatsächlich zu realisieren, braucht es einen Heimsieg gegen Linz und einen Sieg von WAC in Graz, was zu einem spannenden Dreikampftitz führen könnte, in dem alle drei Mannschaften punktgleich wären. Aufgrund der direkten Duelle könnte die Austria dann überraschend Meister werden.

Wenn Sturm Graz zu Hause gegen den WAC punkten kann, würde das alle Spekulationen über die Meisterschaft überflüssig machen. Sollte die Grazer Mannschaft jedoch verlieren und die Austria nicht gewinnen, könnte der WAC als Überraschungsmeister hervorgehen, was die Liga für alle Unbeteiligten aufregend machen würde.

Alle Spiele sind unter anderem ab 17 Uhr live in einer Samstags-Konferenz auf „Sky Sport Austria 1“ zu verfolgen. Zudem ist die Generali-Arena für das Match der Veilchen bereits seit Tagen ausverkauft.

