Bundesmalerwettbewerb: Nachwuchstalente gestalten in Graz um die Chance zur WM-Teilnahme

Am 14. Juni findet im Citypark Graz der Bundeslehrlingswettbewerb statt, bei dem die besten Malerlehrlinge Österreichs ihr Können unter Beweis stellen. Insgesamt 18 talentierte junge Maler und Malerinnen treten gegeneinander an, mit dem Ziel, WM-Gold 2026 in Shanghai zu gewinnen. Unter ihnen sind zwei steirische Teilnehmerinnen, die zeigen wollen, was ihr Beruf heute zu bieten hat.



GRAZ/STEIERMARK. Am Samstag, dem 14. Juni, wird der Citypark Graz in ein einzigartiges Wettbewerbsumfeld verwandelt. Zwischen Einkaufstaschen und Rolltreppen präsentieren Österreichs talentierteste Malerlehrlinge ihr Können beim Bundeslehrlingswettbewerb. Die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus allen neun Bundesländern und sind fest entschlossen, ihr fachliches Know-how und ihre kreative Präzision zu demonstrieren.

Das Ziel dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs ist nicht nur der Gewinn des Bundessieges – die Gewinnerin oder der Gewinner qualifiziert sich auch für die AustrianSkills, die bevorstehenden Staatsmeisterschaften der Berufe, die im Herbst in Salzburg stattfinden. Ein hervorragender Auftritt dort könnte der erste Schritt zur Teilnahme an den WorldSkills 2026 in Shanghai sein.

Zwei steirische Hoffnungen



Die Steiermark wird durch zwei vielversprechende junge Frauen vertreten: Ana Gosch aus Eibiswald, die beim Malerbetrieb Eisbacher in St. Martin im Sulmtal beschäftigt ist, und Marie Reiter aus Hönigsberg, die beim Malerbetrieb Gruber in Kindberg arbeitet. Beide haben klare Ambitionen: Neben einem Speed-Bewerb müssen sie auch das ikonische Grazer Wahrzeichen, den Uhrturm, auf einer Fläche von zwei Quadratmetern präzise darstellen – und das mit einer Toleranz von lediglich einem Millimeter. „Ich fahre nicht nach Graz, um einfach nur dabei zu sein. Ich will gewinnen! Das hier ist meine Chance, zu zeigen, was ich draufhabe – und wenn alles aufgeht, dann will ich 2026 nach Shanghai. Das wäre mein absoluter Traum!“, betont Reiter. Gosch ergänzt: „Natürlich bin ich ein bisschen nervös, aber das gehört dazu. Ich sehe das als riesige Gelegenheit.“

Der Wettbewerb findet bewusst in einem öffentlichen Einkaufszentrum statt, um das Berufsbild des Malers sichtbarer zu machen. Hannes Koudelka, Landesinnungsmeister der Maler und Tapezierer in der WKO Steiermark, erklärt: „Unser Ziel ist es, diese Vielfalt nicht hinter Werkstatt-Türen zu verstecken, sondern mitten in der Öffentlichkeit zu zeigen – dort, wo die Menschen sind.“ WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk ergänzt: „Was man hier erlebt, ist keine Show – das ist echtes Können, echte Leistung.“

Hohe Anforderungen



Michael Tobisch, Maler-Weltmeister 2007 und Organisator des Wettbewerbs, hebt die hohen Anforderungen hervor: „Wer hier gewinnen will, muss technisches Können, künstlerisches Gespür, höchste Konzentration und körperliche Ausdauer mitbringen.“ Der Bewerb beginnt um 8 Uhr, der Speed-Wettbewerb startet um 13 Uhr, gefolgt von der Siegerehrung am Abend um 19 Uhr in der WKO Steiermark, die unter anderem durch einen Auftritt des Kabarettisten Robert Palfrader bereichert wird.

Die Steiermark hat sich in der Vergangenheit als Hochburg der Malerausbildung etabliert: Seit 2005 stellte das Bundesland zehn Mal den Bundessieger. Namen wie Lisa Janisch und Christoph Pessl sind prominente Vertreter, die sich auch international bei Europa- und Weltmeisterschaften behaupten konnten.

