Burg Clam feiert Kultur: Ausverkaufter Auftakt beim neuen Festival Mai im Meierhof

Neues Festival „Mai im Meierhof“ auf Burg Clam gestartet

Auf dem Gelände der oberösterreichischen Burg Clam ist das neue Veranstaltungsformat „Mai im Meierhof“ gestartet. Das Festival verbindet Kultur, Musik und regionale Lebensart in einem historischen Ambiente.

Der erste Festivalabend im Meierhof war mit 350 Sitzplätzen restlos ausverkauft, das Publikum reagierte mit Standing Ovations.

Historischer Meierhof als neue Bühne

Spielort von „Mai im Meierhof“ ist der Meierhof, ein Gehöft aus dem 16. Jahrhundert mit mehr als 500-jähriger Geschichte, das mit viel Liebe und Leidenschaft saniert wurde. Die Bühne liegt zwischen den Gebäuden des historischen Gehöfts und einer idyllischen Landschaft, die Burg Clam befindet sich gegenüber.

Der Meierhof wird als neue Bühne für ein vielfältiges Festivalerlebnis genutzt. Gastgeber ist Georg Clam-Martinic, der den Meierhof als unheimlich charmant als Spielstätte bezeichnete.

Kultur, Musik und regionale Angebote

„Mai im Meierhof“ umfasst Live-Konzerte, Kleinkunst und kulinarische Angebote aus der Region. Vertreter des Kulturvereins Meierhof ist Alexander Spritzendorfer. Er erklärte, der Verein wolle ein kultureller Nahversorger sein. Das Festival ergänze die großen Sommerkonzerte auf Burg Clam durch Kulturprogramm im Frühling und Herbst.

Auftakt mit Band ALPKAN

Eröffnet wurde „Mai im Meierhof“ von der Band ALPKAN aus dem Bezirk Perg. Frontman ist Bernhard Kastler, der erklärte, ALPKAN stehe für Musik von irgendwo zwischen Alpen und Balkan. In die Musik fließen alpenländische Einflüsse sowie Elemente aus Pop, Jazz oder Weltmusik ein, beschrieben wird der Klang als sowohl traditionell verwurzelt als auch zeitgemäß.

Eine Bildbeschreibung berichtet von ausgelassener Stimmung im bis auf den letzten Platz gefüllten Meierhof, in dem ALPKAN dem Publikum einheizte.

Ausblick auf weitere Programmpunkte

Als nächstes Highlight im Rahmen von „Mai im Meierhof“ ist der Abend „Jedermann Razelli Remix“ mit Schauspieler Philip Hochmair angekündigt. Gemeinsam mit dem österreichischen Avantgarde-Musiker Kurt Razelli nähert er sich darin in neuer Form dem Thema „Jedermann“ an.

Im Herbst sind im Rahmen des Festivals unter anderem Konzerte mit Ina Regen und Andi Gabauer geplant. Laut einer Einschätzung könnte sich „Mai im Meierhof“ auf Burg Clam einen fixen Platz im österreichischen Festivalkalender erobern.