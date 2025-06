Business Lunch at Miki’s Paper Shop: Traditions and New Visions

GRAZ. Michaela Dellemeschnig war über 40 Jahre in „Michaels Papierfachgeschäft“ tätig und hat es rund 20 Jahre lang als Eigentümerin geführt. Im vergangenen Jahr hat sie die Geschäfte an die Jungunternehmer David Kirchengast und Hossein Mirzaei übergeben. Die beiden führen das Geschäft nun erfolgreich unter dem Namen „Miki’s Papierfachgeschäft“. Im Rahmen eines Business Lunchs haben sie mit MeinBezirk über ihre Beweggründe und zukünftige Pläne gesprochen, insbesondere in der aktuellen Situation der Zinzendorfgasse, einem Standort, der häufig diskutiert wird.

MeinBezirk: Wie kam es zur Entscheidung, dieses traditionelle Papierfachgeschäft zu übernehmen?

David Kirchengast: Meine Partnerin hat eine große Liebe zum Geschäft entwickelt, und wir beide haben eine Leidenschaft fürs Schreiben. Als wir erfuhren, dass das Geschäft schließen könnte, empfanden wir das als große Verlustgefahr. So haben Hossein und ich zusammengesessen und beschlossen, den Schritt zu wagen.

Hossein Mirzaei: Wir kennen uns seit dem Maschinenbaustudium. Während David ein Start-up aufgebaut hat, unterrichte ich Mathematik und Physik. Das Unternehmertum hat mich schon lange gereizt. Dies führte schließlich dazu, dass wir letztes Jahr das Geschäft übernommen haben.

Wie stehen Sie zur Digitalisierung? Ist ein Papierfachgeschäft zukunftsträchtig?

Kirchengast: Schreiben wird immer benötigt. Es gibt einen stark wachsenden Trend zu Handschriftlichem, insbesondere bei Tagebüchern und schönem Briefpapier. Die Menschen schätzen den persönlichen Wert handschriftlicher Notizen.

Mirzaei: Neben Schreibwaren sind wir auch bekannt für unsere einzigartigen Geschenkartikel. Unsere Mitarbeiterin Barbara Eder wählt die Artikel sorgfältig aus, und das Angebot kommt hervorragend an. Dank ihrer Loyalität nach 15 Jahren im Unternehmen sind wir besonders erfreut über ihre Unterstützung.

Wer sind Ihre Kunden?

Kirchengast: Unsere Kunden sind von jung bis alt. Der Bedarf variiert, was uns als Geschäft besonders vielseitig macht.

Mirzaei: Wir bieten ein umfassendes Schulpaket zu attraktiven Preisen an und freuen uns, viele Schüler auszustatten. Kooperationen mit Schulen sind in Planung, um alles Nötige zu liefern.

Warum haben Sie keinen Onlineshop?

Mirzaei: Wir haben zwar ein neues Warenwirtschaftssystem, das einen Onlineshop ermöglichen würde, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die persönliche Beratung und das Haptische. Kunden möchten die Produkte anfassen und sich beraten lassen.

Kirchengast: Allerdings schließen wir die Idee eines Onlineshops nicht aus. Wir entwickeln ein Konzept zur Zukunft unseres Unternehmens, das sowohl Tradition als auch Innovation vereint. Der neue Name „Mikis Papierfachgeschäft“ reflektiert diese Philosophie.

Wie bewerten Sie die neuen Veränderungen in der Zinzendorfgasse?

Mirzaei: Die Änderungen bringen mehr Sichtbarkeit und Fußgängerverkehr, was positiv ist. Die Reduzierung der Parkplätze ist jedoch eine Herausforderung, und hier wäre eine Lösung wünschenswert.

Die Unternehmer hinter Miki’s Papierfachgeschäft

David Kirchengast, 1991 in Graz geboren, und Hossein Mirzaei, 1990 in Teheran geboren, lernten sich während ihres Maschinenbaustudiums kennen. Kirchengast hat ein Start-up namens NetCero gegründet und ist sportlich aktiv. Mirzaei, der mit 15 nach Österreich kam, unterrichtet Mathematik und Physik, verbringt seine Freizeit gern in der Natur mit seiner Hündin Maya.

