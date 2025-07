Business Lunch mit „Hofring“: Wo Diamanten und Persönlichkeiten glänzen

Beständig: Seit über 20 Jahren ist Arnold Gatters „Hofring“ eine verlässliche Adresse für Schmuckliebhaber.

GRAZ. Ein Schaufenster, aus dem es richtig funkelt und das neugierig macht: Das Juweliergeschäft „Hofring“ von Arnold Gatter ist bei vielen Grazerinnen und Grazern äußerst beliebt. Mit seinem breiten Sortiment, das Schmuck in allen Preissegmenten beinhaltet, hat sich Gatter einen Platz im Herzen der Stadt geschaffen. In einem Interview mit MeinBezirk erzählt er, was echtes Goldschmiedhandwerk ausmacht, wer seine Kunden sind und weshalb er sich stets für Graz entschieden hat.

MeinBezirk: Sie zählen seit Jahren zu den fixen Größen der Grazer Juwelierszene. Was macht Ihr Unternehmen aus?

Arnold Gatter: Wir gestalten jedes Stück mit großer Leidenschaft. Von den ersten Skizzen bis zur finalen Politur liegt alles in meiner Hand. Die Zeichnungen und 3D-Modelle erstelle ich kostenlos, und zusammen mit den Kunden entwickeln wir die perfekte Idee. Das führt zu einer tiefen persönlichen Bindung – nicht selten ist die Freude am Ende auf beiden Seiten gleich groß (lacht).

In Ihrem Sortiment ist für jedes Budget etwas dabei …



Ja, von Echtschmuck, den ich persönlich anfertige, bis hin zu hochwertigem Modeschmuck. Dieser erfreut sich großer Beliebtheit, und wir orientieren uns dabei an den aktuellen Trends, ohne die Qualität aus den Augen zu verlieren. Zusätzlich führen wir eine kleine aber feine Textil-Modeabteilung, die von meiner Frau geleitet wird.

Wer sind denn Ihre Kunden?



Unsere Kunden sind durchweg freundlich und entspannt, viele begleiten mich schon seit Jahren. Oft weiß ich bereits, welches Weihnachtsgeschenk ein Ehemann für seine Frau auswählen wird, da ich die Familien gut kenne (lacht). Besonders geschätzt werden bei uns klassische Schmuckstücke, die zeitlos und elegant sind.

Kommen auch Jüngere?



Ja, das freut mich sehr. Besonders junge Männer, die Verlobungsringe anfertigen lassen, legen großen Wert auf Perfektion. Es ist mir egal, ob jemand ein paar Hundert oder mehrere Tausend Euro ausgeben möchte; manchmal haben einige das Gefühl, ein paar Hundert Euro sei für sie eine große Investition.

Woher beziehen Sie Ihre Materialien?



Diamanten beziehe ich direkt aus Antwerpen, welche immer mit internationalem Zertifikat geliefert werden. Zudem verwenden wir nur konfliktfreie Steine und 100 Prozent recyceltes Gold. Mein Ausbildungshintergrund verpflichtet mich dazu, alles selbst zu machen, und daran halte ich fest. Das gehört zu unserem Handwerk.

Wie bewerten Sie die aktuelle Lage in der Innenstadt?



Die Hofgasse hat sich in den letzten zehn Jahren sehr positiv entwickelt. Ich bin mittlerweile seit einer Dekade am jetzigen Standort, nachdem ich davor direkt gegenüber war. Ich versuche, das Positive zu sehen, aber es ist nicht zu leugnen, dass es in der Innenstadt Veränderungen gibt, die nicht nur positiv sind. Beispielsweise zieht Graz momentan eher preissensible Touristen an.

Bis vor kurzem hatten Sie auch ein Geschäft in der Naglergasse in Wien. Warum haben Sie dieses aufgegeben?

Die Bindung zu unseren vielen Stammkunden in Graz ist stark. Da ich alles selbst handle, war es mir unmöglich, beiden Standorten gerecht zu werden. Das Schließen des Wiener Geschäfts fiel mir nach 16 Jahren und kurz vor meinem 60. Geburtstag nicht leicht, aber ich bereue die Entscheidung nicht.

Abschlussfrage: Warum sollte man Goldschmuck kaufen?



Das fragen Sie einen Juwelier? (lacht) Goldschmuck ist eine Investition in etwas Bleibendes und Emotionales. Er behält seinen Wert und wird meist sogar noch wertvoller – sowohl materiell als auch emotional.

Das ist Arnold Gatter

Arnold Gatter, ein leidenschaftlicher Goldschmied, absolvierte seine Ausbildung bei der renommierten Goldschmiede Abelitner. Mit 60 Jahren ist er verheiratet und steht seit 1993 als selbstständiger Juwelier in der Branche. Vom ersten Beratungsgespräch über die Entwurfszeichnungen bis hin zur gefertigten Anfertigung – alles wird von ihm persönlich betreut. Sogar die Website wird von ihm eigenverantwortlich gestaltet, wobei er oft von der Vielzahl seiner Aufträge abgelenkt wird: „Ich habe jüngst die Hintergrundfarbe geändert,“ lacht Gatter. Zusammen mit seiner Frau genießen sie Reisen nach Italien und leben den feinen italienischen Lebensstil.

Für weitere Informationen zu seinem Unternehmen besuchen Sie die Website von „Hofring“.

