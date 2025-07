Business Lunch: Wo in Graz die WohnDesign-Philosophie lebt – ‚wohnfeelosophie‘

Stefan Teuber von der „wohnfeelosophie“ in der Färbergasse erklärt, warum Designmöbel eine lohnenswerte Investition sind.

GRAZ. Das Wohnen ist ein essenzieller Teil unseres Lebens. Stefan Teuber, Inhaber der „wohnfeelosophie“, bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dies mit stilvollen Designmöbeln zu verwirklichen. In einem Business-Lunch mit MeinBezirk spricht Teuber darüber, welche Designklassiker es wert sind, in sie zu investieren, was gute Möbel definieren und wie die Wohnkultur in Graz aussieht.

MeinBezirk: Ihr Geschäft wirkt von außen sehr hochpreisig. Warum sollte man sich dennoch hineintrauen?

Stefan Teuber: Wir haben für jeden Geschmack und jedes Budget die passenden Möbel. Der persönliche Kontakt zu den Kunden spielt eine entscheidende Rolle, denn bei so intimen Entscheidungen ist es wichtig, sich wohlfühlen zu können. Gemeinsam entwickeln wir eine angenehme Atmosphäre für die eigenen vier Wände, und dies muss nicht immer teuer sein.

Welche Möbel und Hersteller bieten Sie an?

Ich arbeite ausschließlich mit kleinen, familiengeführten Unternehmen aus Europa, deren Produkte ich persönlich getestet habe. Besonders populär sind die USM Haller Möbel: Designklassiker, die sich nach Bedarf konfigurieren lassen. Diese Möbel behalten ihren Wert und können sogar nach 50 Jahren noch zu ähnlichen Preisen verkauft werden. Ich führe ebenso Schramm-Betten, Bauhaus-Stücke und Klassiker von Gebrüdern Thonet, was mittlerweile selten geworden ist.

(Lacht) Aus geschäftlicher Sicht könnte das problematisch sein, aber ich sehe das anders. Ich glaube fest an die Zufriedenheit der Kunden und verkaufe nur Dinge, von denen ich überzeugt bin. Oft hören die Kunden auf meine Empfehlungen und sind begeistert von dem Endresultat, das sie in ihrem Zuhause erhalten.

Ändern sich die Designvorlieben Ihrer Kunden?

Ja, definitiv! Kunden, die ihr erstes Designstück erwerben, erfreuen sich daran, und es macht Spaß zu sehen, wie sie auch nach Jahren noch Freude daran haben. Solche Investitionen sind für viele ein echtes Zeichen von Qualitätsbewusstsein.

Wie stehen Sie zu Nachahmungen von Designmöbeln?

Ich halte nichts von Kopien (lacht). Ich empfehle jedem, lieber für das Original zu sparen. Man erhält niemals die gleiche Qualität und den gleichen Wert wie beim Original, und Designklassiker sind zeitlos.

Wie wohnt der typische Grazer?

Die Wohnstile in Graz sind vielfältig und genau das gefällt mir an meinem Job. Die Grazern ist ein starkes Qualitätsbewusstsein anzumerken, gepaart mit einem Sinn für Ästhetik und Langlebigkeit. Egal ob komplette Raumkonzepte oder individuelle Möbelstücke – ich arbeite auch mit einer örtlichen Tischlerei zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Der Austausch mit anderen Fachleuten in Graz ist zudem sehr bereichernd.

Was ist Ihre Lieblingsdesignmarke?

Ich bin ein großer Fan von Vipp, einem dänischen Familienunternehmen, das seit 1939 für sein hervorragendes Design und seine Qualität bekannt ist.

Im Steckbrief

Stefan Teuber

Stefan Teuber hat eine duale Ausbildung absolviert. Er begann als Maschinenschlosser und studierte anschließend Physik. Der gebürtige Münsterländer kam beruflich nach Graz und übernahm 2018 als Quereinsteiger die „wohnfeelosophie“ in der Färbergasse. Der dreifache Familienvater liebt es, in seiner Freizeit zu wandern und im Garten zu arbeiten. Zuhause hat er skandinavisch schlicht eingerichtet und arbeitet kontinuierlich an innovativen Ideen; so entwickelte er beispielsweise die Steinoberfläche („Stoneblock“) für USM Haller Möbel.

Gast & Gastwirtschaft

Café König

Adresse: Sackstraße 14, 8010 Graz

Web: www.cafe-koenig.at

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 7 bis 19 Uhr

Samstag: 7 bis 18:30 Uhr

Sonntag geschlossen

Beschreibung: Das Café König ist eine geschätzte Institution in Graz, die seit 1918 besteht. Unter der Leitung von Waltraud Merkl seit 1999 bietet es ein einzigartiges Erlebnis für Kaffee-Liebhaber und Frühstücksfreunde. Die Räumlichkeiten haben eine lange Geschichte und sind Zeugnis einer vergangenen Ära, von der es nur wenige gibt.

Das sagt MeinBezirk: Beim Business-Lunch gab es königliche Frühstücksvariationen zu genießen. Die vielfältigen Angebote, von Semmeln über Schinken bis hin zu Müsli, lassen keine Wünsche offen, und das Charmante Personal sorgt für einen angenehmen Aufenthalt.

