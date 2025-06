BV-Sitzung Leopoldstadt: Frauen*sichtbarkeit und Mistplatz im Mittelpunkt

Die Bezirksvertretung der Leopoldstadt hielt ihre erste reguläre Sitzung nach der Konstituierung ab, wobei wichtige Themen wie die Stärkung der Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum und die Planung des neuen „Grätzlmistplatzes“ im Mittelpunkt standen.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Die Vertreter der Bezirksvertretung Leopoldstadt kamen kürzlich zur ersten regulären Sitzung nach ihrer Neuwahl zusammen. Dabei wurden zwei zentrale Anliegen besprochen: die Förderung weiblicher Sichtbarkeit im öffentlichen Raum und die Gestaltung des geplanten „Grätzlmistplatzes“.

Ein zentrales Anliegen der Bezirksvertretung ist die Benennung öffentlicher Plätze nach bedeutenden Frauen. Grüne Klubobfrau Nina Nöhrig verwies darauf, dass in Wien etwa 6.500 Verkehrsanlagen existieren, von denen nur etwa 10 Prozent nach Frauen benannt sind. Diese Diskrepanz möchte die Bezirksvertretung durch eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe verringern, die bereits unter der vorherigen Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne) ins Leben gerufen wurde und bis heute aktiv ist.

Benennungen nach Hilli Reschl und Trude Fleischmann

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die einhellige Entscheidung der Bezirksvertretung, den Gemeindebau in der Vorgartenstraße 158–170 nach der talentierten Schauspielerin und Wienerlied-Interpretin Hilli Reschl zu benennen. Reschl, bekannt aus dem ORF-Seniorenclub als „Frau Anni“, lebte über 50 Jahre in der Leopoldstadt, was ihren besonderen Bezug zum Stadtteil unterstreicht.

Zusätzlich wurde beschlossen, einen bisher namenlosen Platz an der Kreuzung Taborstraße/Nordbahnstraße/Alliiertenstraße nach der jüdischen Fotografin Trude Fleischmann zu benennen. Sie hatte einen bedeutenden Einfluss auf die Fotografieszene und arbeitete mit bekannten Persönlichkeiten wie Stefan Zweig und Hedy Lamarr zusammen, bevor sie in den USA Karriere machte.

Diskussion über den „Grätzlmistplatz“

Komplexer gestaltete sich die Diskussion um den geplanten „Grätzlmistplatz“ in der Innstraße, der mittlerweile Teil des Regierungsprogramms ist. Grünen-Bezirksvorsteher-Stellvertreter Bernhard Seitz äußerte Bedenken wegen der mangelnden Informationspolitik seitens der Stadt Wien. Seiner Meinung nach sei eine Bürgerversammlung dringend erforderlich, um Transparenz zu schaffen. SPÖ-Bezirksrätin Miriam Kaiys unterstützte diesen Ansatz und betonte, dass es keine Veranlassung gebe, ein positives Projekt zu verstecken.

Die Neos Klubvize Elisabeth Petracs hingegen wies auf die im Regierungsprogramm verankerte Bürgerbeteiligung hin und argumentierte, dass der Mistplatz als innovativer Ort der Kreislaufwirtschaft konzipiert werden sollte. Markus Rathmayr, stellvertretender Klubobmann der Grünen, war von dieser Idee wenig überzeugt und forderte eine verantwortungsvollere Lösung auf Landesebene. Schließlich wurde jedoch einstimmig ein Antrag zur Einberufung einer Bürgerversammlung angenommen.

