Café Central auf Instagram unangefochten: Wiener Kaffeehaus-Ranking offenbart Social-Media-Kaiser

Café Central führt Instagram-Ranking Wiener Kaffeehäuser an

Das Café Central liegt in einem aktuellen Instagram-Ranking traditioneller Wiener Kaffeehäuser auf Platz eins. Die Auswertung wurde von APA-Comm anhand der Hashtag-Präsenz auf der Plattform vorgenommen.

Für das Ranking wurden mehr als 50 Alt-Wiener Kaffeehäuser analysiert. Zum Stichtag 22. April 2026 waren dem Hashtag des Café Central 73.080 Postings auf Instagram zugeordnet und damit mehr als 70.000 Einträge.

Das Café Central führt die Reihung der analysierten Alt-Wiener Kaffeehäuser mit deutlichem Abstand an. Dahinter folgen die Kaffeehäuser Demel mit 28.890 Postings und Sacher mit 23.750 Postings.

Das Café Landtmann kam in der Auswertung auf 15.200 Postings und belegte Rang vier. Es wurde 1873 eröffnet und befindet sich in unmittelbarer Nähe von Burgtheater, Universität Wien und Rathauspark. Im Zusammenhang mit dem Café Landtmann wird seine Rolle als traditioneller Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Journalismus hervorgehoben.

Auf Platz fünf des Rankings wurden gemeinsam das Café Hawelka, Café Mozart, Café Museum, Café Savoy, Café Sperl und das Kleine Café gereiht. Für Hashtags mit 5.000 bis 10.000 Beiträgen stellt Instagram laut Auswertung keine exakten Werte bereit.

Café Central und Pop-up-Standort

Das Café Central wird als Alt-Wiener Kaffeehaus beschrieben und befindet sich in der Wiener Herrengasse. Es wurde im Jahr 1876 gegründet und ist derzeit wegen Umbauarbeiten bis Herbst geschlossen.

Zum Betrieb gehört ein Ausweichquartier mit dem Namen „Café Decentral“. Dieser Pop-up-Standort verzeichnet auf Instagram weniger als 100 Einträge.

Demel mit Kaiserschmarrn to go

Das Café Demel bietet einen Kaiserschmarrn to go über einen eigenen Straßenverkauf an. Dieses Angebot wird als besonders beliebt bei fotografierenden Kundinnen und Kunden beschrieben und ist Teil der Instagram-Präsenz des Hauses.