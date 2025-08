Café Herzog eröffnet am Montag in der Herrengasse 6 als Nachfolger des Sacher.

Nach umfangreichen Umbauarbeiten eröffnet am Montag das Café Herzog in den Räumlichkeiten des ehemaligen Café Sacher in der Herrengasse. Das neue Konzept bietet neben klassischer Kaffeehauskultur und österreichischer Küche auch After-Work-Drinks sowie Räume für private Feierlichkeiten in der Grazer Innenstadt.

GRAZ/INNERE STADT. Donnerstagmittag herrscht im Café Herzog bereits Hochbetrieb. Unzählige Hände greifen fleißig zusammen, um die Räumlichkeiten für die Eröffnung auf Hochglanz zu bringen. Offiziell losgehen wird es am Montag um 9.30 Uhr – begleitet von Streichmusik und einem Pianisten, der auch künftig immer wieder für stimmungsvolle Untermalung des Frühstücksbetriebs sorgen soll. Das Café Herzog will dabei nicht nur ein Ort des Genusses sein, sondern auch ein kleines kulturelles Zentrum, wo lokale Künstler auftreten können.

Worauf sich die Gäste im Café Herzog freuen können? „Klassisch österreichische Kaffeehauskultur und ein einzigartiges Ambiente, wie es in Graz so nicht noch einmal zu finden ist“, ist Mirsad Krasniqi, einer der Betreiber, im Gespräch mit MeinBezirk überzeugt. Die kulinarischen Köstlichkeiten beinhalten traditionelle Gerichte wie Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Backhendl und Rindsgulasch, ergänzt durch süße Spezialitäten wie Kaiserschmarrn, Kardinalschnitten, Apfelstrudel und Ischler Schnitten. Die Verwendung von regionalen Zutaten ist dem Team ein großes Anliegen, um die Beziehung zur heimischen Landwirtschaft zu unterstützen.

Abendbetrieb und Events im Café Herzog

Trotz einer Art Sachertorte auf der Karte möchte man nicht als Sacher-Kopie wahrgenommen werden. Gastronom Patrick Wallner hebt hervor, dass das Café ein eigenes Flair kreieren wolle, das dem Potenzial des neuen Standorts gerecht werden soll. Darüber hinaus wird das Café Herzog mit erweiterten Öffnungszeiten glänzen. Vorerst öffnet es von Montag bis Samstag von 8.30 bis 22 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr. Langfristig strebt man eine Sperrstunde von 2 Uhr an, was bereits genehmigt wurde.

Ein entscheidendes Novum soll der Verleih von Teileräumen für private Feiern bieten, sei es für Hochzeiten im benachbarten Rathaus oder Firmenfeiern. Mit einem modularen Konzept hat das Café Herzog zwei Gastgärten in der Herrengasse und im Rathaushof, sowie mehrere trennbare Innenbereiche, die insgesamt fast 250 Sitzplätze bieten.

Die reguläre Eröffnung am Montag wird zwar so gefeiert, doch eine größere Eröffnungsparty ist für September geplant. „Dann sind wirklich alle aus dem Sommerurlaub zurück und wir können gemeinsam das neue Kapitel in der Grazer Kaffeehauskultur feiern,“ verrät Krasniqi abschließend.

