Café Maria 156: Wo Raimund Ortner mit 84 Jahren noch hinter der Theke steht

Im Rahmen der Serie „Grazer Beisl-Rallye“ präsentiert MeinBezirk wöchentlich kleine, feine und kultige Gastronomie-Angebote in der steirischen Landeshauptstadt. Diese Woche stehen wir vor einem wahren Klassiker: Raimund Ortner und sein „Café-Maria-156“ in Eggenberg.

GRAZ. In der Tyroltgasse, umgeben von malerischen Einfamilienhäusern und kleinen Siedlungen, gibt es seit fast 30 Jahren ein verborgenes Juwel – das „Café-Maria“ von Raimund Ortner. Der Restaurantbesitzer übernahm 1980 einen zuvor dort befindlichen Campingplatz und gründete an derselben Stelle sein erstes Gasthaus. Im Jahr 1998 wurde das Gasthaus in ein Café umgewandelt, nachdem der Campingplatz Wohnanlagen wichen musste. „Das waren damals goldene Zeiten“, erinnert sich der mittlerweile 84-jährige Betreiber, der nach wie vor mit Leidenschaft seiner Arbeit nachgeht.

Bereits mehrfach versuchte Ortner, das Café zu übergeben. „Ich habe es schon zweimal verpachtet, aber das hat nie funktioniert.“ Seit etwa sechs Monaten steht der Altmeister wieder selbst hinter der Theke. In dieser Zeit hat das Café eine kleine Namensänderung erfahren: Aus „Café-Maria“ wurde jetzt „Café-Maria-156“. Maria ist der Name seiner Frau, während 156 die Summe des Alters von Ortner und seinem Schwager darstellt, der ihn gelegentlich unterstützt.

Stammgäste seit den 70er-Jahren

Das Café hat einen Retro-Charme, der einen in eine andere Zeit versetzt. Ortner begann seine Gastronomie-Karriere 1976 in der Nähe des Lendplatzes und ist auch dort mit seinen Stammgästen tief verwurzelt. Zu seinen treuen Besuchern zählen Theresia und Walter Kernberger, die bereits seit den 70er-Jahren regelmäßig zu ihm kommen. Walter, ein eingefleischter GAK-Fan, genießt sein Getränk aus einem speziellen „GAK-Glas“, während auch Gläser des Stadtrivalen in der Vitrine stehen.

Das Café hat momentan von Mittwoch bis Freitag geöffnet, um die Betriebskosten decken zu können. Die Öffnungszeiten sind von 8 Uhr bis 22 Uhr. Trotz seines Alters führt Ortner an langen Arbeitstagen das Café mit Hingabe und der Hoffnung auf einen Käufer. Seit etwa sechs Monaten steht das Café zum Verkauf – eine Herausforderung, da es sowohl schwierig ist, Käufer als auch Pächter zu finden. Ortner hofft, dass das Café auch nach seiner Zeit bestehen bleibt, hat jedoch keine Kontrolle über die zukünftigen Pläne eines neuen Besitzers.

