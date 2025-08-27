Calle Libre: Meidling’s Facades Transformed into a Utopian Art Gallery

Calle Libre hat internationale Künstlerinnen und Künstler gefragt, wie ihre persönliche Utopie aussieht. Die Ergebnisse gibt es seit Kurzem im Meidling zu sehen.

WIEN/MEIDLING. Wer in der vergangenen Woche durch Favoriten spazierte, hat sie gesehen: Künstlerinnen und Künstler, die die Fassaden des Bezirks mit neuer Farbe versehen. Neun Kreative haben dem Bezirk im Rahmen des Calle Libre Streetart-Festivals einen neuen Anstrich verpasst. Diese Werke sind nicht nur temporär, sondern werden voraussichtlich langfristig Teil der lebendigen Nachbarschaft mit ihren vielfältigen kulturellen Aspekten.

MeinBezirk war im Zwölften unterwegs, um den Künstlerinnen und Künstlern bei der Arbeit über die Schulter zu sehen. Zudem haben wir Fotos von allen umgestalteten Wänden gemacht, die jetzt als attraktives visuelles Element die städtische Landschaft bereichern.

Gemeinsam Großes

Mariella Lehner, die seit 2018 großflächige Wände gestaltet, arbeitet dieses Mal allein an ihrem Werk in der Arndtstraße 38. Zuvor war sie meistens mit ihrem Kollektiv, der „Rip Off Crew“, aktiv. Ihr Motiv besteht aus Staren, die in Formationsflug dargestellt werden.

Calle Libre forderte die Künstlerinnen und Künstler dazu auf, sich ihre persönliche Utopie auszumalen und auf die Wand zu bringen. „Wir konnten das eigentlich super frei selbst interpretieren“, erzählt Lehner über den Ideenfindungsprozess. Die Darstellung von Staren, die oft in Formation fliegen, symbolisiert Gemeinschaft und Solidarität – essentielle Werte, die in unserer zunehmend individualisierten Gesellschaft oft in den Hintergrund gedrängt werden. Besonders Augenmerk legte sie dabei auf die harmonische Einbettung in die Umgebung, auch bei ihrer Farbwahl. Da sie in der Nähe wohnt, wird sie ihr Kunstwerk täglich beim Radfahren genießen können.

Persönliche Utopien

Ein Stück weiter, in der Arndtstraße 42, war der nigerianische Künstler Osa Seven am Werk. Im Gegensatz zu Lehner, hielt sich Seven nicht mit Farben zurück. Rot, Blau, Gelb, Pink und viele weitere Töne stechen ins Auge. So vielfältig die Farbpalette, so unterschiedlich auch seine Botschaft bzgl. Utopia.

Sevans Werk ist inspiriert von einem Gedicht mit dem Titel „Unshaken“ von Cherrellone, einer Mitbegründerin der Bewegung „Kids of the Diaspora“. Das Wandbild dekonstruiert das Konzept von Minderheiten und regt die Betrachter dazu an, zu reflektieren, was es wirklich bedeutet, eine „Minderheit“ zu sein, und wie diese Wahrnehmungen in unserer multikulturellen Gesellschaft verankert sind.

Lehner und Seven sind nur zwei der Künstler, die im Rahmen von Calle Libre mehrere Wände umgestaltet haben. Kunstwerke von unterschiedlichen Kreativen finden sich in verschiedenen Ecken von Meidling, etwa in der Zanaschkagasse oder Eibesbrunnergasse. Diese kollektiven Utopien der neun Künstler bereichern nicht nur die visuelle Identität des Bezirks, sondern schaffen auch einen Raum für Dialog und Inspiration über die nächsten Jahre hinweg.



