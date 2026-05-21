Camphill Liebenfels: 50 Jahre Heimat für beeinträchtigte Menschen in Kärnten

Camphill Liebenfels feiert 50-jähriges Bestehen

Camphill Liebenfels begeht heuer sein 50-jähriges Jubiläum. Die Einrichtung ist seit rund fünf Jahrzehnten ein Ort, an dem beeinträchtigte Menschen gemeinsam leben und arbeiten.

Das Jubiläum wurde mit einem großen Fest im Rathaushof von St. Veit an der Glan begangen. Dort wurde die Entwicklung des in den 1970er-Jahren als Gemeinschaftsprojekt gestarteten Angebots gewürdigt.

Gemeinschaftliches Leben an mehreren Standorten

Häuser von Camphill Liebenfels befinden sich in Liebenfels, Pflausach und Mossenig. In den Einrichtungen sind rund 50 beeinträchtigte Menschen untergebracht, sie sind zwischen 20 und 74 Jahre alt.

Ein Beispiel für langjährige Verbundenheit ist das Paar Clarissa und Matthias. Beide kennen einander seit 45 Jahren und leben seit fast ebenso langer Zeit im Haus Florian in Pflausach zusammen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten unter anderem in einer Dekorationswerkstatt, einer Papierwerkstatt und einer Bügelwerkstatt. Anlässlich des Jubiläumsfestes hatten die dort Beschäftigten am Donnerstag frei.

Wohnformen, Finanzierung und Personalbedarf

Geschäftsführerin Kerstin Hoi beschreibt den Trend dahin gehend, die Gemeinschaft zu stärken und gleichzeitig individuelle Wünsche zu fördern. Laut ihr stehen bei Camphill Liebenfels Wohnungen für unterschiedliche Lebensformen und Ansprüche zur Verfügung.

Träger der Einrichtung ist das Land Kärnten. Camphill Liebenfels ist auf Fördergelder und Spenden angewiesen. Hoi zufolge sind die Gebäude zum Teil sehr alt und erhaltungsintensiv. Unterstützer helfen bei Erhaltungsmaßnahmen, Spenden seien auch für neue Projekte eine große Hilfe.

Derzeit werden beim Camphill Liebenfels Pflegekräfte gesucht. Hoi weist darauf hin, dass vielen Menschen der Beruf der Fachsozialbetreuerin nicht bekannt sei und sich nur wenige von vornherein gezielt dafür entscheiden. Quereinsteiger aus anderen Berufsfeldern blieben nach ihrem Einstieg laut Hoi jedoch meist in der Einrichtung und seien dort zufrieden.

Bewohner Matthias Brych betonte in einem ORF-Interview, dass er im Camphill-Umfeld viele gute Kollegen und Freunde habe und es ihm dort gut gefalle.