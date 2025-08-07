Campus Althangrund: Architekturwettbewerb für ein Milliardenprojekt beginnt

Vor einiger Zeit wurde der Bau eines innovativen Uni-Campus auf dem Gelände der Alten WU Wien angekündigt. Nun hat ein Architekturwettbewerb begonnen.

WIEN/ALSERGRUND. Auf dem rund 60.000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen Wirtschaftsuniversität (WU) Wien am Alsergrund soll der zukunftsweisende Bildungscampus „Althangrund“ entstehen. Dies wird von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) vorangetrieben, die dafür einen EU-weiten, zweistufigen Architekturwettbewerb ausgeschrieben hat. Dieser Wettbewerb startete offiziell am 7. August 2023.

Das Siegerprojekt, dessen Auswahl bis Ende 2026 erfolgen soll, wird die Basis für den Campus bilden, der ab 2032 etwa 16.000 Studierende der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) sowie 1.750 Schüler einer Allgemeinen Höheren Schule (AHS) und einer Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) aufnehmen wird. Dieser neue Campus soll nicht nur eine zentrale Anlaufstelle für Lernende sein, sondern auch eine Plattform für Kooperationen zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen bieten.

Nachhaltigkeit und Umweltfokus

Ein zentrales Anliegen dieses Projekts ist die Förderung der Nachhaltigkeit. Es wird angestrebt, mindestens 40 Prozent der bestehenden Bausubstanz zu erhalten. Dadurch wird nicht nur die historische Bedeutung des Standorts berücksichtigt, sondern auch eine Einsparung von etwa 50.000 Kubikmetern Beton erzielt. Zusätzlich sind Maßnahmen zur Klimaresilienz geplant, darunter die Entsiegelung von Flächen, die Begrünung von Dächern und Fassaden sowie die Schaffung von großzügigen Grünräumen, wie aus einer Pressemitteilung der BIG hervorgeht.

Der neue Campus soll nicht nur Raum für akademische Aktivitäten bieten, sondern auch ein Ort des Austauschs und der Begegnung sein. Die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen wie Bibliotheken, Hörsälen und Freiflächen wird angestrebt, um Synergien zwischen den Bildungseinrichtungen zu fördern. Durch die Neugestaltung sollen bestehende Barrieren abgebaut und der Campus für die Anwohner geöffnet werden, sodass er zu einem lebendigen Teil des Stadtteils wird. Der Einsendeschluss für die Entwürfe ist der 18. Dezember 2023.

Das könnte dich auch interessieren:

Österreichs größter Bildungscampus entsteht in Wien

Mexikanische Klassiker beleben die Wiener Gastronomie

Internationale Küche und Gemütlichkeit als Erfolgsrezept