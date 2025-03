„Cargobeast“: Mariahilfer Start-up to Innovate Cargo Bikes

Fahrrad trifft auf Auto: das Lastenrad, das derzeit in Mariahilf entwickelt wird, könnte man am besten so beschreiben. Bald soll auch mit dem Verkauf begonnen werden.

WIEN/MARIAHILF. In der Mollardgasse 70C arbeitet das Start-up „Cargobeast“ an einem innovativen Lastenrad, das eine beeindruckende Nutzlast von 500 Kilogramm erreichen kann. Mit einem Ladevolumen von drei Kubikmetern übertrifft es die Kapazität herkömmlicher Lastenräder bei weitem. Dieses neuartige Transportmittel soll insbesondere in städtischen Gebieten für große Freude sorgen und bequemere Liefermöglichkeiten bieten.

Hinter diesem neusten Projekt steckt ein enormes Maß an Engagement und Forschung. „Wir haben sechs Jahre Entwicklungszeit in unser Lastenrad investiert“, erläutert Clemens Hainberger, einer der Gründer. Zusammen mit Semir Berger und Fabio Wiesinger hat er das Unternehmen gegründet, nachdem sie ihre Ausbildung an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt abgeschlossen haben. Die Ursprünge von „Cargobeast“ liegen in einer Idee, die sie in ihrer Diplomarbeit entwickelten.

Produktion startet bald

Vor kurzem haben die drei Gründer den Prototyp ihres Lastenrads erfolgreich getestet und abgeschlossen. „Wir haben ein neuartiges Fahrzeugkonzept entwickelt, das sowohl Automobil- als auch Lastenradkomponenten integriert“, erklärt Hainberger weiter. Für die Ladefläche wird eine Aufbautechnologie verwendet, die normalerweise in der Lkw-Industrie Anwendung findet. Diese Innovation ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Varianten, sei es als Kühlaufbau, Pritschenwagen oder geschlossener Kasten.

„Ein weiterer Vorteil ist, dass unser Lastenrad absenkbar ist, wodurch Rollcontainer oder sogar komplette Europaletten verladen werden können“, erklärt Hainberger. „So kann man ohne Führerschein und damit auch ohne Lärm und Emissionen größere Lieferungen effizient im städtischen Raum tätigen.“ Angesichts der wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportlösungen plant das Start-up, in naher Zukunft mit der Serienproduktion und dem Verkauf zu beginnen.

