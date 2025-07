Caritas in Währing: Geduld ist beim Haus der Barmherzigkeit gefragt

Das „Haus der Barmherzigkeit“ in der Vinzenzgasse, das 2017 von der Caritas erworben wurde, steht seit Jahren leer. Vor allem die Herausforderungen durch die Pandemie und Inflation haben den Fortschritt verzögert. Doch bis 2028 sollen dort unter anderem 120 neue Betreuungsplätze entstehen, um der steigenden Nachfrage im Pflegebereich gerecht zu werden.

WIEN/WÄHRING. Eigentlich hätte das Haus der Barmherzigkeit heuer allen Grund zu feiern. Die Pflegeeinrichtung wurde am 23. Juli 1875 vom Gründer der „Bruderschaft von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Pflege armer Unheilbarer“, Franz Eipeldauer, gemeinsam mit den „Barmherzigen Schwestern“ eröffnet. In den Anfangstagen erhielten 22 Männer, Frauen und Kinder kostenlose medizinische Versorgung, was zu jener Zeit eine bemerkenswerte Ausnahme darstellte. Das Haus etablierte sich schnell als Modell für ähnliche Institutionen in Österreich und international und gilt als „Geburtsstätte der Geriatrie“.

Abriss notwendig

Mit dem theoretisch anstehenden 150. Geburtstag gäbe es also Anlass zum Feiern. Praktisch jedoch sieht das Areal an der Kreuzgasse/Vinzenzgasse ganz anders aus. Im Juli 2023 wurde das Gebäude abgerissen. „Die Abbrucharbeiten waren notwendig, weil eine Sanierung des vorherigen Gebäudes aufgrund seines schlechten baulichen Zustands nicht mehr möglich war“, so die Caritas auf Anfrage von MeinBezirk.

Die Caritas hatte das seit 2005 leerstehende Gebäude vor acht Jahren von der Erzdiözese Wien erworben. Der Grund für die Verzögerungen in der Weiterentwicklung der Liegenschaft liegt laut der Caritas vor allem an der Corona-Pandemie, an steigenden Kosten und Inflation. Man hatte sich jedoch eine raschere Realisierung gewünscht.

Umfangreiches Angebot

Schritt für Schritt wird diesem Wunsch nun entsprochen. Der Abbruch des alten Gebäudes ist der erste Schritt, und bis Ende 2025 soll der Neubau beantragt werden. Der geplante Neubau beinhaltet neben einem Caritas-Pflegewohnhaus mit rund 120 Betreuungsplätzen auch eine Kinder- und Jugend-WG für Menschen mit Behinderung sowie „Housing First“-Wohnungen für obdachlose Menschen. Des Weiteren ist die Errichtung eines Nahversorgungsangebots vorgesehen.

Die Caritas hat bereits eine Kooperation mit einem gemeinnützigen Bauträger abgeschlossen, um leistbares Wohnen sicherzustellen. Die genauen Kosten der Umsetzung sind noch unklar und hängen von der zukünftigen Ausschreibung ab. Dennoch rechnet die Caritas mit einer Fertigstellung des Projekts bis 2028.

