Caritas Tirol mobilisiert gegen steigende Einsamkeit: Neue Initiativen vom Vernetzungstreffen bis zum Schulworkshop

Caritas Tirol startet Schwerpunkt „Gemeinsam gegen Einsamkeit“

Die Caritas Tirol setzt mit dem Schwerpunkt „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ neue Initiativen, um einer zunehmenden Vereinsamung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Mit Angeboten für verschiedene Altersgruppen sollen Betroffene unterstützt und Wege aus der Einsamkeit aufgezeigt werden.

Geplant sind unter anderem Vernetzungstreffen in Pfarren, Workshops in Schulen sowie eine stärkere Einbindung von Freiwilligen. Die Caritas Tirol will damit spezielle Angebote schaffen, die Einsamkeit vorbeugen oder lindern sollen.

Zunehmende Einsamkeit in unterschiedlichen Altersgruppen

In einer Erhebung gab rund ein Drittel der Befragten im vergangenen Jahr an, sich häufig einsam zu fühlen. Laut Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb hat der Anteil der Menschen, die sich häufig einsam fühlen, in den vergangenen Jahren zugenommen. Besonders betroffen seien junge Menschen.

Rathgeb verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie der Medizin-Universität Innsbruck. Ihrer Einschätzung nach ist Einsamkeit kein Nischenthema mehr, und auch die Politik sei bei diesem Thema gefordert.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung wird auf den Digitalisierungsschub verwiesen, durch den ein großer Teil der Kontakte über soziale Medien stattfinde. Vor allem junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren seien von Einsamkeit betroffen. Likes und Follower würden eine konkrete Bezugsperson nicht ersetzen, so das Fazit von Rathgeb.

Für ältere Menschen nennt Rathgeb als einen Grund für Einsamkeit, dass Kinder durch zunehmende Mobilität auf der ganzen Welt verstreut seien und Eltern dann allein in ihrem Haus wohnen. Zudem werden Homeoffice und die steigende Zahl an Single-Haushalten im Zusammenhang mit Vereinsamung in der Gesellschaft genannt.

Vernetzungstreffen und Angebote in Gemeinden

Mit speziellen Angeboten will die Caritas Tirol Einsamkeit begegnen. Dazu gehören Vernetzungstreffen in Pfarren, die Betroffene unterstützen sollen. Darüber hinaus bietet die Caritas Vernetzungstreffen für Engagierte in verschiedenen Gemeinden in Tirol an.

Bei diesen Treffen sollen bestehende Angebote gesammelt und bekannt gemacht werden. Außerdem werden neue Lösungen in den Regionen gesucht. Als Beispiel werden Begegnungsmöglichkeiten und Gemeinschaftserlebnisse für Betroffene genannt.

Rathgeb weist darauf hin, dass viele klassische Vernetzungsorte wie Büchereien, Pfarrcafés oder Seniorentänze vor allem von Frauen besucht werden. Bei Angeboten für ältere Männer gebe es häufig Lücken.

Freiwilligenbörse und ehrenamtliches Engagement

Die Caritas verweist im Rahmen des Schwerpunkts auf ihre Freiwilligenbörse. Laut Darstellung kann ehrenamtliches Engagement Einsamkeit lindern. Die Einbindung von Freiwilligen ist daher ein zentrales Element, um Betroffene zu unterstützen.

Workshops für Jugendliche zu sozialen Medien

Für junge Menschen setzt die youngCaritas in Tirol auf Bildungsangebote in Schulen. Unter dem Titel „Likes ≠ Love“ werden Workshops angeboten, die sich an Jugendliche ab 14 Jahren richten. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem der Umgang mit sozialen Medien.

In den Workshops wird thematisiert, dass soziale Medien eine ständige Vernetzung suggerieren, echte Verbindungen aber dennoch oft ausbleiben. Nach Ansicht der Caritas kann Einsamkeit durch soziale Medien sogar verstärkt werden.

Inhalte der Workshops sind der Umgang mit Social Media, das Ausmaß des Medienkonsums und dessen Auswirkungen. Auch das Suchtpotential der digitalen Welt wird besprochen. Teile der Inhalte werden spielerisch vermittelt.

Ziel der Workshops ist es, Strategien zu erarbeiten, um Einsamkeit zu begegnen und sich wieder verbunden zu fühlen. Damit sollen Jugendliche für das Thema sensibilisiert und im Alltag gestärkt werden.