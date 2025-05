Carport oder Garage kaufen? – Vorteile & Nachteile

Beim Kauf eines neuen Zuhauses oder der Erweiterung des bestehenden Grundstücks stellt sich oft die Frage: Soll es ein Carport oder eine Garage sein? Beide Optionen bieten einzigartige Vorteile, aber auch verschiedene Herausforderungen. Während ein Carport das Auto vor direkter Sonneneinstrahlung und Niederschlag schützt, bietet eine Garage zudem einen höheren Sicherheitsstandard und die Möglichkeit, zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Dieser Artikel beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Optionen, um Ihnen eine fundierte Entscheidung zu erleichtern.

Unterschiede zwischen Carport und Garage

Beim Kauf einer Unterstellmöglichkeit für das Auto stellt sich die Frage: Carport oder Garage? Beide Optionen bieten unterschiedliche Vorteile und Anforderungen. Eine detaillierte Betrachtung kann helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Was ist ein Carport?

Ein Carport ist eine offene Überdachung, die Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Hagel bietet. Er ist in der Regel an mindestens einer Seite offen und kann einfach im Garten oder in der Einfahrt installiert werden. Carports sind meistens aus Holz oder Metall gefertigt und lassen sich flexibel an verschiedene Grundstücksgrößen anpassen.

Was ist eine Garage?

Eine Garage hingegen ist ein vollständig geschlossener Raum, der neben dem Schutz vor Witterung auch zusätzlichen Schutz vor Diebstahl und Vandalismus bietet. Garagen können in unterschiedlicher Bauweise errichtet werden, sei es als freistehende Einheit oder als Bestandteil des Hauses. Neben der Lagerung von Fahrzeugen bieten Garagen auch oftmals zusätzlichen Stauraum für Werkzeuge, Gartengeräte und Fahrräder.

Kostenüberlegungen

Die Kosten sind ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung zwischen einem Carport und einer Garage. Ein Carport ist in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung und leichter zu installieren, was die Baukosten senkt. Garagen hingegen, insbesondere gemauerte, können deutlich teurer sein, bieten jedoch eine höhere Sicherheit und zusätzlichen Stauraum.

Baugenehmigungen und Regelungen

In Österreich können für den Bau von Carports und Garagen unterschiedliche Genehmigungen erforderlich sein. Während einfache Carports oft genehmigungsfrei errichtet werden dürfen, unterliegen Garagen strikteren bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der örtlichen Baubehörde über die geltenden Regelungen und Genehmigungsverfahren zu informieren.

Zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten

Angesichts der vielen Möglichkeiten, die Carports und Garagen bieten, ist es wichtig, zusätzlich zu den grundlegenden Aspekten ihre vielseitige Nutzung in Betracht zu ziehen. Es gibt verschiedene kreative Wege, wie man diese Strukturen im Alltag einsetzen kann.

Carport als sommerliche Party-Location

Ein Carport lässt sich hervorragend als sommerliche Party-Location nutzen. Mit minimalem Aufwand kann man den überdachten Bereich in eine gemütliche und stilvolle Event-Fläche verwandeln. Ein paar Lichterketten, bequeme Möbel und Musik – und schon entsteht eine einladende Atmosphäre. Gerade in heißen Sommernächten, wenn es unter freiem Himmel zu stickig wird, bietet der Carport angenehmen Schutz und Abkühlung. Es ist auch der ideale Platz für Grillabende oder kleine Familienfeiern, da alles wettergeschützt und gut organisiert bleibt.

Garage als zusätzlicher Stauraum

Eine Garage dient in vielen Haushalten längst nicht mehr nur als Schutz für das Auto. Sie verwandelt sich häufig in einen zusätzlichen Stauraum, in dem Werkzeug, Fahrräder oder saisonale Dekoration aufbewahrt werden können. Mit ein wenig Planung und Organisation lässt sich der Garagenraum optimal nutzen. Regale und Aufbewahrungssysteme sorgen für Ordnung und helfen dabei, den Überblick zu behalten. So gewinnt man wertvollen Platz im Haus und hat gleichzeitig schnell Zugriff auf selten benötigte Gegenstände. Vor allem für Hobby-Handwerker oder Sammler kann die Garage als Werkstatt und Lagerraum dienen, wodurch sich die Initialinvestition doppelt auszahlt.