Cat Lion – Album Launch: „In My Cloud“ at Saloon Donauplex

Am 28. Mai 2025 feierte die talentierte Country-Künstlerin Cat Lion im Saloon Donauplex ihr Album-Release „In My Cloud“. Cat Lion, die Gewinnerin des German Country Music Awards 2023, hat sich auch als Finalistin bei den Texas Sounds International Country Music Awards 2024 einen Namen gemacht. Sie bringt frischen Glamour in die Country-Musikszene und bereichert diese mit ihrer einzigartigen Bühnenpräsenz!

Ihr Weg zur Musik begann bereits in der Kindheit in Bad Ischl, wo sie heimlich die Musikhalle des Internationalen Country-Musik-Festivals besuchte. Von der Atmosphäre und der Magie der Country-Musik fasziniert, wusste sie schon früh, dass dies ihre Leidenschaft sein würde. Dieser Zauber führte sie dazu, eigene Songs zu schreiben, in denen sie ihre vielfältigen musikalischen Einflüsse integriert.

Cat Lions Musikstil ist eine harmonische Mischung aus verschiedenen Genres. Sie ließ sich sowohl von klassischen Oldies als auch von modernem Rock inspirieren und bringt so eine erfrischende Perspektive in die Country-Musik. Ihre Auftritte sind bekannt für ihren Glitzer und Bling-Bling—Merkmale, die sie von anderen Künstlern abheben. Cat liebt es, für ihr Publikum aufzutreten und gibt ihren Songs immer ein Stück ihres Herzens mit. Für sie ist Live-Musik die beste Form der Musik, und ihre Auftritte sind ein wahres Fest der Emotionen.

Ihr Debütalbum „In My Cloud“ spiegelt all diese Erfahrungen wider. Die Songs erzählen von persönlichen Geschichten, Liebe, Verlust und Hoffnung. Jedes Stück auf dem Album ist ein Zeugnis ihrer Reise und ihres Wunsches, andere mit ihrer Musik zu berühren. Sie beschreibt ihren Stil als eine Mischung aus traditioneller Country-Musik mit modernen Einflüssen, was ihre Musik sowohl zeitlos als auch aufregend macht.

Cat Lion ist nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch eine leidenschaftliche Songwriterin, die ihre Texte selbst verfasst. Die Kombination aus ihrer Stimme und den gefühlvollen Melodien sorgt für ein unvergessliches Hörerlebnis. Ihr Ziel ist es, die Zuhörer emotional zu erreichen und sie auf eine Reise mit ihren Liedern mitzunehmen.

Für alle Country-Musik-Fans oder einfach Musikliebhaber lohnt es sich, Cat Lion live zu erleben. Ihre Konzerte versprechen nicht nur großartige Musik, sondern auch eine Atmosphäre voller Energie und Leidenschaft. Kommt vorbei und erlebt den Zauber eines Cat Lion Auftritts! Weitere Informationen zu ihren kommenden Veranstaltungen findet ihr auf ihrer Website: catlionmusic.com. Bericht: SK Presseagentur. Sabine Kaiser. Fotos: SK Presseagentur Christian Kaiser.