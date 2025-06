Chaos in der Steiermark: Unwetterschäden und Verletzte – So dramatisch war es!

Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde die Feuerwehr in Vasoldsberg (Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert, als die 67-jährige Ehefrau eines 77-jährigen Steirers ihren Mann im Garten gefunden hatte, nachdem ein Baum auf ihn gefallen war. Die beiden hatten versucht, ihre Markise in Vorbereitung auf den aufkommenden Sturm zu fixieren. Plötzlich brach ein Baum neben der Gartenhütte und fiel auf den Pensionisten, der dabei schwer am Rücken getroffen wurde. Die Feuerwehr Vasoldsberg war schnell vor Ort und konnte den Verletzten befreien. Während die Ehefrau unverletzt blieb, wurde der Mann per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen musste der Rettungshubschrauber jedoch zum Stützpunkt zurückkehren.

Umfangreiche Einsätze in der Steiermark

Insgesamt waren am Montag in der Steiermark knapp 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Folgen des Unwetters zu bewältigen. Thomas Meier, Sprecher des Landesfeuerwehrverbands, berichtete am Dienstag zur APA, dass die stärksten Einsätze im Bezirk Graz-Umgebung und Teilen der Oststeiermark stattfanden. Die wichtigsten Fakten zur Situation sind:

Rund 180 Einsätze wurden gemeldet.

Etwa 100 Feuerwehren wurden alarmiert.

Niederösterreich: 120 Einsätze

In Niederösterreich erhielten die Feuerwehren aufgrund von Unwettern 120 Einsätze, wie Klaus Stebal vom Landeskommando mitteilte. Ein Großteil dieser Einsätze entfiel auf den Bezirk Baden. Die Einsätze umfassten:

Umgestürzte Bäume und abgerissene Äste entfernen.

Dächer und Gegenstände sichern.

Auspumparbeiten durchführen.

Verklausungen beseitigen.

Es gab vereinzelte Überflutungen, aber glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden an Gebäuden und Fahrzeugen war jedoch erheblich.

Oberösterreich: 170 Einsätze

In Oberösterreich waren am gleichen Abend 148 Feuerwehren mit etwa 2.200 Einsatzkräften aktiv, die insgesamt 170 Einsätze abarbeiteten. Die Alarmierungen betrafen hauptsächlich:

Umgestürzte Bäume.

Pump- und Sicherungsarbeiten.

Erhebliche Verletzungen gab es aus Berichten des Landesfeuerwehrkommandos zufolge nicht.

Burgenland: Über 50 Einsätze

Im Burgenland waren ebenfalls zahlreiche Feuerwehren im Einsatz, insbesondere im Bezirk Oberwart. Dort bewältigten 13 Feuerwehren über 50 Einsätze, wobei rund 200 Mitglieder aktiv waren. Wesentliche Aufgaben waren:

Sturmschäden an Dächern beseitigen.

Umgestürzte Bäume entfernen.

Überflutungen bekämpfen.

Besonders aufwendig waren die Arbeiten im Gewerbegebiet Kemeten, wo Wasser von einem Flachdach über einen Kran abgesaugt werden musste, da die Statik des Daches beeinträchtigt war.

Salzburg: Sturmeinsätze

In der Stadt Salzburg musste die Feuerwehr nach einem Gewitter mit Sturm, Hagel und starkem Regen mehr als 70 Einsätze abarbeiten. Die Haupttätigkeiten umfassten:

Hausdächer abdecken.

Bäume sichern und Äste entfernen.

Einige Gebäude mussten wegen Wassereinbrüchen gesichert werden.

Der Friedhof Maxglan blieb aus Sicherheitsgründen aufgrund von Gewitterschäden vorübergehend gesperrt.

Vorarlberg: Gondelrettung

In Vorarlberg wurden 19 Personen aus einer Gondel am Dornbirner Hausberg Karren gerettet, nachdem ein heftiger Windstoß das Trag- und Zugseil beschädigt hatte. Die Bergung gestaltet sich äußerst kompliziert:

Der erste Passagier wurde um 19:15 Uhr abgeseilt.

Die vollständige Bergung aller Fahrgäste war erst um 22:30 Uhr abgeschlossen.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, laut einem Sprecher der Stadt.

Zusammenfassung

Insgesamt erbrachten die Feuerwehren in mehreren Bundesländern wertvolle Hilfeleistungen in einem herausfordernden Unwetter, das zu zahlreichen Schäden und Einsätzen führte. Die schnell reagierenden Einsatzkräfte konnten glücklicherweise schlimmeres verhindern, wobei die Sicherheit der Bevölkerung stets an erster Stelle stand.