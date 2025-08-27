Charity-Fußballspiel in Alpbach: Austria Wien triumphiert

Ein echtes Wiener Derby sicherte in Alpbach die Stipendien für das Forum im kommenden Jahr und brachte im Elfmeterschießen den Sieg für Austria Wien.

ALPBACH. Am Dienstag, den 26. August 2025, fand auf dem Alpbacher Sportplatz ein spannendes Derby statt, das die Zuschauerinnen und Zuschauer elektrisierte. Nach einer zweijährigen Pause kehrte das traditionelle Fußballmatch des Europäischen Forums Alpbach (EFA) zurück, welches nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine wichtige Veranstaltung zur Förderung von Stipendien darstellt.

Prominente „Kicker“ am Rasen

Auf dem Spielfeld traten prominente Vertreter aus verschiedenen Bereichen an, die sich in den legendären Farben des SK Rapid und FK Austria zusammenfanden. Unter den Teilnehmern befanden sich Bundesminister Christoph Wiederkehr, Staatssekretär Alexander Pröll, EFA-Präsident Othmar Karas sowie Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Auch Vereinslegenden der beiden Fußballteams waren präsent. Eine besondere Note erhielt das Spiel durch Dominic Thiem, den renommierten ehemaligen Tennisprofi, der fairheitshalber eine Halbzeit für jede Mannschaft spielte, um einen sportlichen Vorteil zu vermeiden.

Elfmeterschießen für Entscheidung

„Das Wiener Derby steht wie kein anderes Sportereignis für Tradition und Leidenschaft. Dass wir es nun im Rahmen des European Forum Alpbach erleben dürfen, zeigt, dass es selbst nach 80 Jahren EFA nach wie vor Premieren gibt“, so EFA-Präsident Othmar Karas. Das spannende Spiel endete nach regulären sechzig Minuten mit einem 1:1-Unentschieden, Tore erzielten Michael Nowak für Rapid und Hannes Aigner für Austria. Im anschließenden Elfmeterschießen konnte Austria Wien das Derby mit 4:2 für sich entscheiden und den Siegerpokal in Empfang nehmen.

Einnahmen für Stipendien

Das jährliche Duell in Alpbach hat nicht nur sportlichen Wert. Die Einnahmen fließen vollständig in das Stipendienprogramm des EFA, das jungen Menschen eine wertvolle Chance zur Weiterbildung, Inspiration und Networking bietet. Das Event ermöglicht auch den Austausch und das Netzwerken unter den Anwesenden und Besuchern.

