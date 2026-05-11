Importe setzen steirische Käferbohnen unter Druck

Die Produktion steirischer Käferbohnen steht zunehmend unter Druck. In Supermärkten und in der Gastronomie werden vermehrt importierte Bohnen angeboten, überwiegend aus China.

Über 90 Prozent der in Handel und Gastronomie erhältlichen Käferbohnen stammen nach Angaben von Andreas Cretnik vom Unternehmen Steirerkraft aus China. Steirerkraft gilt als größter steirischer Käferbohnenproduzent.

In den vergangenen Jahren kam es bei steirischen Käferbohnen zu Ernteausfällen. Als Ursache wird der Klimawandel genannt. Laut Bericht haben sich die Erträge inzwischen zwar langsam erholt, die Importware ist jedoch im Sortiment geblieben.

Cretnik bezeichnet einen Importanteil von 90 Prozent als sehr hoch und vertritt die Ansicht, dass dieser Anteil nicht so hoch sein müsste. Er und Michael Stelzl vom Hygienicum-Institut regen an, beim Kauf auf Unterschiede im Geschmack und in der Optik von Käferbohnen zu achten.

Stelzl hebt zudem den gesundheitlichen Aspekt beim Vergleich von einheimischen und importierten Käferbohnen hervor. Einheimische Produkte würden regelmäßig überprüft, während Importware nur stichprobenweise kontrolliert werde.

Die stichprobenweise Kontrolle von Importware kann nach Einschätzung von Stelzl zu Risiken führen. Genannt werden mögliche Rückstände von Schwermetallen wie Cadmium in Importprodukten. Solche Rückstände können bei übermäßigem Verzehr gesundheitsschädlich sein.

EU-Gesetze sehen Einfuhrbestimmungen für entsprechende Produkte vor. Laut Bericht ist jedoch eine vollständige Überwachung der gesamten Lieferkette nicht gewährleistet, was zu Unsicherheit führt. Im Zusammenhang mit importierten Käferbohnenprodukten werden daher Bedenken hinsichtlich möglicher Gesundheitsrisiken genannt.