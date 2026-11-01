1.500 Tiere auf Wiener Tierfriedhof bestattet – Gemeinsame Gräber mit Menschen möglich

Auf dem Wiener Tierfriedhof in Simmering sind nach rund 15 Jahren seines Bestehens insgesamt etwa 1.500 Tiere bestattet. In den 900 Gräbern der Anlage ruhen zu 750 Fällen Hunde, Katzen, Hamster und Vögel. Pro Monat werden im Schnitt rund zehn Tiere beigesetzt, wie Betriebsleiter Thomas Vogler mitteilt.

Gräber, Urnenwand und neue Bestattungsform

Ein Grab auf dem Tierfriedhof wird zunächst für fünf Jahre vergeben und kann danach jeweils um zwei weitere Jahre verlängert werden. Am Eingang des Friedhofs befindet sich zudem eine Wand, an der Urnen beigesetzt werden können. Seit 2024 bietet die Anlage außerdem sogenannte Naturtiergrabstätten an. Bei dieser Bestattungsform dürfen ausschließlich natürliche Materialien mit ins Grab gegeben werden. Nach Angaben des Betriebsleiters wird rund ein Drittel aller Gräber regelmäßig von Angehörigen besucht.

Gemeinsame Gräber für Mensch und Tier

Rund zehn Gehminuten vom Tierfriedhof entfernt, bei der Feuerhalle Simmering, gibt es seit 2018 die Möglichkeit, Mensch und Tier gemeinsam beizusetzen. Derzeit existieren zwischen 20 und 30 solcher Mensch-Tier-Grabstätten. Diese Bestattungsform ist ausschließlich mit Urnen möglich, eine Erdbestattung von Tieren an diesen Standorten ist damit ausgeschlossen.

Einäscherung im Tierkrematorium

Für Einäscherungen steht das Tierkrematorium Simmering zur Verfügung, das seit mehr als 30 Jahren besteht. Dort werden jährlich rund 3.500 Tiere eingeäschert, wie Geschäftsführerin Melanie Wachter angibt. Eine reine Einäscherung ohne Urne kostet rund 230 Euro. Tierhalter können sich vor der Einäscherung eine halbe Stunde im Verabschiedungsraum aufhalten und das verstorbene Tier durch ein Fenster noch einmal sehen, bevor der Vorgang beginnt.

Bestattungskultur im Wandel

Grundsätzlich hat sich der Umgang mit verstorbenen Haustieren in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Teilen Europas verändert. Während Haustiere früher vielerorts im eigenen Garten begraben oder ohne besondere Zeremonie entsorgt wurden, haben sich mittlerweile eigenständige Angebote für Bestattung und Trauerbegleitung etabliert. Tierfriedhöfe und Tierkrematorien folgen dabei in ihrer Struktur häufig ähnlichen Prinzipien wie Einrichtungen für Menschen, etwa mit befristeten Nutzungsrechten an Grabstätten, der Möglichkeit von Verlängerungen sowie eigenen Bereichen für Urnenbeisetzungen.

Auch das Konzept gemeinsamer Grabstätten für Mensch und Tier reiht sich in eine allgemeine Entwicklung ein, in der Haustiere zunehmend als enge Familienmitglieder wahrgenommen werden. In solchen Fällen kann der Wunsch entstehen, auch nach dem Tod räumlich verbunden zu bleiben. Rechtlich und organisatorisch erfordert dies in der Regel eigene Regelungen, etwa die Beschränkung auf Urnenbeisetzungen, wie sie auch bei der Feuerhalle Simmering vorgesehen ist.

Bei der Einäscherung von Tieren gelten zudem grundsätzlich andere Anforderungen als bei klassischen Entsorgungswegen für Tierkörper. Spezialisierte Tierkrematorien bieten üblicherweise die Möglichkeit, Abschied in einem eigens dafür eingerichteten Raum zu nehmen, bevor die eigentliche Einäscherung erfolgt. Damit wird dem Bedürfnis vieler Halterinnen und Halter Rechnung getragen, den Verlust eines Tieres bewusst und in Ruhe zu verarbeiten.