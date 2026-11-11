13-Jähriger fuhr zweimal mit gestohlenem Auto durch Wien – Polizei stoppte ihn wegen Nebelschlussleuchte

Ein 13-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Floridsdorf in einem gestohlenen Auto von der Polizei angehalten worden. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte der Jugendliche den Wagen bereits zwei Wochen zuvor in Wien-Döbling entwendet, ihn dann aber vorübergehend zurückgelassen, ehe er ihn mit einem zuvor behaltenen Ersatzschlüssel erneut stahl.

Aufmerksam wurde die Polizei auf das Fahrzeug in der Prager Straße, weil die Nebelschlussleuchte eingeschaltet war. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle zeigte sich, dass der Fahrer erst 13 Jahre alt war. Der Bursche wurde im Anschluss an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übergeben.

Zweiter Diebstahl mit demselben Schlüssel

Der Pkw war dem Jugendlichen bereits vor zwei Wochen in Wien-Döbling abhandengekommen. Bei diesem ersten Diebstahl hatte er einen Ersatzschlüssel des Fahrzeugs gefunden und einbehalten. Eine Woche nach der Tat wurde der Wagen in Wien-Floridsdorf wieder aufgefunden. Mit dem zurückbehaltenen Schlüssel gelang es dem 13-Jährigen jedoch, sich erneut Zugang zu dem Auto zu verschaffen und es ein zweites Mal zu entwenden. Zwischen dem Jugendlichen und den Besitzern des Fahrzeugs besteht keinerlei Verbindung.

Der Polizei war der Jugendliche zum Zeitpunkt der Anhaltung bereits bekannt. Ein Zeuge hatte ihn am selben Tag bei einem versuchten Fahrzeugdiebstahl mit dem Handy gefilmt und die Aufnahme den Beamten zur Verfügung gestellt. Über dieses Video konnte der Bursche identifiziert werden, noch bevor er in Floridsdorf im gestohlenen Auto angehalten wurde.

Strafunmündigkeit und die Rolle der Jugendhilfe

Grundsätzlich gelten Kinder und Jugendliche in Österreich bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres als strafunmündig. Das bedeutet, dass gegen sie trotz eines festgestellten Fehlverhaltens kein strafrechtliches Verfahren im herkömmlichen Sinn eingeleitet werden kann. Stattdessen übernehmen in solchen Fällen die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen der Bundesländer die weitere Betreuung. In Wien ist dafür die MA 11 zuständig, die unter anderem pädagogische Maßnahmen prüft und bei Bedarf Unterstützungsangebote für die betroffenen Familien vermittelt.

Üblicherweise werden Minderjährige unterhalb der Strafmündigkeitsgrenze nach einer polizeilichen Anhaltung direkt an die Jugendhilfe übergeben, die den weiteren Umgang mit dem Fall eigenständig regelt. Polizeiliche Ermittlungsschritte wie Lenker- und Fahrzeugkontrollen bleiben davon unberührt, da sie der Aufklärung des Sachverhalts und der Sicherung von Fahrzeugen dienen, unabhängig vom Alter der beteiligten Person.

Technische Spuren bei Fahrzeugdiebstählen

Bei Kontrollen im Straßenverkehr achten Polizeibeamte neben der eigentlichen Fahrweise regelmäßig auch auf technische Auffälligkeiten an Fahrzeugen, etwa fehlerhaft funktionierende oder ungewöhnlich eingesetzte Beleuchtung. Solche Details können, wie im vorliegenden Fall die eingeschaltete Nebelschlussleuchte, der Ausgangspunkt für eine weiterführende Kontrolle sein, bei der sich dann größere Zusammenhänge wie ein Fahrzeugdiebstahl offenbaren.