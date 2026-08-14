13 Kühe spazierten auf der Brennerautobahn bei Patsch

13 Kühe sind am Freitag, den 14. August 2026, gegen 8:00 Uhr auf der A13 Brennerautobahn bei Patsch unterwegs gewesen. Autobahnpolizei und der Streckendienst der Asfinag rückten aus, um die Tiere von der Fahrbahn zu bringen. Die Kühe wurden zum Umdrehen bewegt und liefen über die Autobahnauffahrt zurück. Verletzt wurde niemand, es kam lediglich zu einem kurzzeitigen Stau.

Einsatz bei Patsch: Kühe kehren über die Auffahrt um

Die Tiere befanden sich im Bereich der Auffahrt Patsch auf der Fahrbahn der Brennerautobahn. Autobahnpolizei und Streckendienst der Asfinag koordinierten den Einsatz vor Ort. Die 13 Kühe zeigten dabei keine aggressiven Reaktionen, wie Patrick Bickel von der Autobahnmeisterei mitteilte.

Den Einsatzkräften gelang es, die Tiere zum Umkehren zu bewegen. Über die Autobahnauffahrt liefen die Kühe schließlich zurück von der Fahrbahn. Anschließend übernahm der zuständige Landwirt die Tiere wieder. Durch den Vorfall entstand ein kurzzeitiger Stau auf der Brennerautobahn, größere Behinderungen blieben jedoch aus.

In unmittelbarer Nähe der Autobahnauffahrt liegt eine Weidewiese. Diese räumliche Nähe zwischen Weideflächen und Autobahninfrastruktur spielte bei dem Vorfall eine Rolle für die Ausgangslage vor Ort.

Weideflächen in der Nähe von Verkehrswegen

Grundsätzlich grenzen im alpinen Raum landwirtschaftliche Weideflächen häufig unmittelbar an Straßen, Auffahrten oder andere Verkehrswege. Die topografischen Gegebenheiten in Tälern und an Hanglagen lassen oft wenig Spielraum für größere Abstände zwischen Weiden und Infrastruktur. Landwirte müssen ihre Tiere daher regelmäßig in der Nähe stark befahrener Strecken treiben oder weiden lassen.

Bei der Bewegung von Rinderherden zwischen Stall und Weide sind Zäune, Absperrungen und Treibwege wichtige Sicherungselemente. Kommt es dennoch zu einem Ausbruch von Weidetieren auf öffentliche Straßen, sind üblicherweise mehrere Stellen gleichzeitig gefordert: die Exekutive zur Absicherung des Verkehrs, der jeweilige Straßenerhalter zur Koordination vor Ort und der Landwirt, der die Tiere kennt und sie meist am ehesten beruhigen und zurückführen kann.

Rinder gelten allgemein als Fluchttiere, die auf ungewohnte Umgebungen wie eine Autobahn mit Unsicherheit reagieren können. Ruhiges und besonnenes Vorgehen der Einsatzkräfte ist in solchen Situationen entscheidend, um die Tiere ohne Zwischenfälle von der Fahrbahn zu bringen und weder Tiere noch Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Bauliche Maßnahmen entlang von Autobahnen, etwa Wildschutzzäune oder Absperrungen im Bereich von Auf- und Abfahrten, sollen solche Vorfälle grundsätzlich verhindern, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz, insbesondere wenn temporäre Baustellen bestehende Absicherungen unterbrechen.