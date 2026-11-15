14-Jähriger flüchtet mit übermotorisiertem E-Scooter vor Polizei in Wels

Ein 14-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Wels mit einem E-Scooter vor einer Polizeistreife geflüchtet. Die Beamten bemerkten den Jugendlichen gegen 17.15 Uhr im Bereich der Maria-Theresia-Straße. Der E-Scooter war unbeleuchtet, der 14-Jährige trug keinen Helm. Als die Polizisten ihn anhalten wollten, setzte er sich in Bewegung und flüchtete.

Flucht durch die Fabrikstraße

Der Jugendliche fuhr entgegen eines geltenden Fahrverbots in die Fabrikstraße. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und musste dabei nach eigenen Angaben auf mehr als 50 km/h beschleunigen. Trotz mehrfacher Aufforderungen der Beamten setzte der 14-Jährige seine Fahrt zunächst fort. Schließlich gelang es der Polizei, ihn zu stoppen.

Bei der anschließenden Kontrolle fielen den Beamten Symptome auf, die auf eine mögliche Suchtgiftbeeinträchtigung hindeuteten. Der Jugendliche verweigerte sowohl einen Drogentest als auch eine klinische Untersuchung. Eine technische Überprüfung des E-Scooters ergab zudem eine Motorleistung von 2.000 Watt. Der aus Wels stammende 14-Jährige wird nun mehrfach angezeigt.

Grenzwerte und Vorschriften für E-Scooter

Grundsätzlich gelten E-Scooter in Österreich rechtlich als Fahrräder, wenn ihre Motorleistung 600 Watt nicht übersteigt und die Bauartgeschwindigkeit auf 25 km/h begrenzt ist. Fahrzeuge mit deutlich höherer Motorleistung fallen nicht mehr unter diese Regelung und unterliegen damit anderen rechtlichen Anforderungen, etwa in Bezug auf Zulassung, Versicherung und Fahrberechtigung. Üblicherweise ist für das Lenken solcher leistungsstärkeren Fahrzeuge ein Mindestalter sowie eine entsprechende Lenkberechtigung erforderlich.

Auch die Beleuchtungspflicht und das Tragen eines Helms zählen zu den Sicherheitsvorgaben, die bei der Nutzung von Kleinfahrzeugen im Straßenverkehr allgemein relevant sind. Eine funktionierende Beleuchtung dient vor allem der eigenen Sichtbarkeit in der Dunkelheit sowie der Wahrnehmbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Fahrverbote in bestimmten Straßenabschnitten werden von den zuständigen Behörden in der Regel aus Gründen der Verkehrssicherheit oder zum Schutz bestimmter Bereiche verhängt.

Umgang mit verweigerten Tests im Straßenverkehr

Bei Verdacht auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel sind Verkehrsteilnehmer in Österreich grundsätzlich zur Mitwirkung an entsprechenden Tests verpflichtet. Wird ein solcher Test oder eine klinische Untersuchung verweigert, wird dies behördlich in der Regel so gewertet, als läge tatsächlich eine Beeinträchtigung vor. Diese rechtliche Konsequenz soll sicherstellen, dass eine Verweigerung keinen Vorteil gegenüber einer tatsächlichen Testung bringt.