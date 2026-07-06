14-Jähriger mit 76 km/h auf E-Scooter erwischt – zu zweit und ohne Helm unterwegs

E-Scooter mit zwei Personen und 76 km/h auf der B171 in Landeck gestoppt

Eine Polizeistreife hat am Sonntagnachmittag auf der B171 im Gemeindegebiet von Landeck einen E-Scooter angehalten, auf dem zwei Personen fuhren. Laut Polizei waren die beiden mit rund 60 km/h unterwegs – mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 25 km/h.

Die Beamten führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Bei einem anschließenden Rollentest wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 76 km/h gemessen. Die Polizei untersagte dem Lenker die Weiterfahrt.

Lenker ist 14 Jahre alt

Bei dem Lenker handelt es sich laut Polizei um einen 14-jährigen Österreicher. Gegen ihn wird Anzeige erstattet. Weder er noch die zweite Person auf dem Fahrzeug trugen einen Helm.

Seit Mai gelten strengere Regeln für E-Scooter

Seit 1. Mai gelten in Österreich strengere Vorschriften für E-Scooter. Unter anderem besteht für Lenkerinnen und Lenker bis 16 Jahre eine Helmpflicht. Zudem ist es verboten, eine zweite Person auf einem E-Scooter zu befördern. Weitere Pflichten betreffen die Ausstattung: E-Scooter müssen mit Blinkern sowie einer Klingel oder Hupe ausgestattet sein. Für Lenkerinnen und Lenker gilt ein Alkohollimit von 0,5 Promille.