15 Brückenschilder in Osttirol gestohlen – Schaden in Zehntausender-Höhe

In Osttirol sind in den Gemeindegebieten von Assling und Leisach insgesamt 15 Namensschilder von Brücken gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Betroffen sind die Pustertaler Höhenstraße und die St. Justina Landesstraße. Die Höhe des entstandenen Schadens wird von den Ermittlern auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

15 Schilder von Brücken in zwei Gemeinden abmontiert

Unbekannte Täter haben die Namensschilder gezielt von den jeweiligen Brückenbauwerken abmontiert und mitgenommen. An der St. Justina Landesstraße war lediglich das Schild der Platschbachbrücke betroffen. Den weitaus größeren Teil der Diebstähle verzeichnete die Polizei entlang der Pustertaler Höhenstraße, wo insgesamt 14 Brücken betroffen waren.

Zu den Bauwerken, deren Namensschilder entwendet wurden, zählen unter anderem die Hangbrücken Bannberg West, Vergein und St. Justina sowie die Platzenbrücke und die Bruckenbachlbrücke. Insgesamt summieren sich die Diebstähle auf 15 Schilder in den beiden Gemeindegebieten.

Die Polizei Osttirol bittet Personen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Beobachtungen gemacht haben, sich bei den Beamten in Lienz zu melden.

Beschilderung von Brücken als Teil der Infrastruktur

Namensschilder an Brücken dienen grundsätzlich der eindeutigen Identifikation einzelner Bauwerke innerhalb eines Straßennetzes. Sie erleichtern unter anderem die Zuordnung bei Wartungsarbeiten, bei der Dokumentation des Straßenzustands sowie im Falle von Unfällen oder technischen Störungen. Für Einsatzkräfte und Behörden stellen solche Beschilderungen häufig eine wichtige Orientierungshilfe dar, insbesondere in Regionen mit zahlreichen kleineren Brückenbauwerken entlang von Höhenstraßen.

Der Austausch oder die Neuanfertigung solcher Schilder ist in der Regel mit einem gewissen Aufwand verbunden, da sie häufig individuell für das jeweilige Bauwerk gefertigt werden und amtlichen Vorgaben entsprechen müssen. Fehlen Namensschilder über einen längeren Zeitraum, kann dies die Zuordnung einzelner Brücken im laufenden Betrieb erschweren.