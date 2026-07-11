151 Fahrzeugbrände auf Österreichs Autobahnen seit Jahresbeginn

ASFINAG zählt bis Ende Juni 151 Fahrzeugbrände auf Österreichs Autobahnen

Auf Österreichs Autobahnen sind bis Ende Juni 2026 bereits 151 Fahrzeugbrände registriert worden. Die ASFINAG verzeichnet zudem, dass in den Monaten Juli und August durchschnittlich rund 20 Fahrzeuge pro Monat in Brand geraten.

Neben Fahrzeugbränden auf der Fahrbahn rückten Einsatzkräfte im vergangenen Jahr laut ASFINAG 39 Mal zu Bränden abseits der Straßen aus. Bis zum aktuellen Zeitpunkt waren es 2026 bereits 20 solcher Einsätze.

Häufige technische Ursachen

Alfred Hausmair, Pannenhelfer des ARBÖ Wels, nennt überhitzte Bremsanlagen, defekte Radlager und elektrische Probleme als häufige Brandursachen bei Fahrzeugen. Austretende Betriebsstoffe wie Kraftstoff oder Öl können sich entzünden, wenn sie auf heiße Motorteile oder die Auspuffanlage gelangen. Hausmair betont zugleich, dass moderne Fahrzeuge nicht plötzlich explodieren.

Weitere Brandursachen abseits der Fahrbahn

Brände abseits der Straßen können laut den vorliegenden Informationen durch trockene Hitze, achtlos weggeworfene Zigarettenstummel oder Glasscherben bei starker Sonneneinstrahlung entstehen.