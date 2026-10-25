16-Jähriger stürzt bei Polizeiflucht mit 1,12 Promille auf Moped ohne Zulassung

Ein 16-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Perg ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Flucht vor einer Polizeistreife in St. Georgen an der Gusen gestürzt und verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf der Landesstraße L569. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

Sturz nach Verfolgungsfahrt auf der L569

Der Jugendliche war gemeinsam mit einem weiteren Mopedlenker unterwegs, als eine Polizeistreife auf die beiden aufmerksam wurde. Einer der Mopedfahrer fuhr ohne Licht und ohne Kennzeichen. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung der beiden Fahrzeuge auf.

Im Zuge der Verfolgungsfahrt stürzte der 16-Jährige mit seinem Moped. Die Polizei fand ihn in der Folge neben dem Fahrzeug liegend auf dem Boden. Der Jugendliche wurde bei dem Sturz verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Der Führerschein des 16-Jährigen wurde vorläufig abgenommen. Zusätzlich stellte sich heraus, dass das verwendete Moped nicht für den Verkehr zugelassen war. Der Jugendliche wird deshalb mehrfach angezeigt. Die Polizei zog den alkoholisierten Mopedlenker aus dem Verkehr.

Promillegrenzen und Führerscheinregeln für junge Lenker

Für Fahranfänger und Lenker unter 20 Jahren gelten in Österreich grundsätzlich strengere Alkoholgrenzen als für ältere Kraftfahrzeuglenker. Während für erfahrene Autofahrer üblicherweise eine Grenze von 0,5 Promille gilt, liegt die zulässige Grenze für Führerscheinneulinge und Jugendliche deutlich niedriger. Wird dieser Wert überschritten, drohen in der Regel neben einer Anzeige auch verwaltungsrechtliche Konsequenzen wie der vorläufige Entzug der Lenkberechtigung.

Eine vorläufige Abnahme des Führerscheins dient bei solchen Kontrollen grundsätzlich dazu, eine weitere Fahrt unter Alkoholeinfluss unmittelbar zu verhindern. Über die endgültige Dauer eines Führerscheinentzugs entscheidet im Anschluss die zuständige Behörde auf Basis des polizeilichen Berichts und der festgestellten Umstände.

Auch die Zulassung eines Fahrzeugs spielt bei Verkehrskontrollen eine zentrale Rolle. Mopeds und andere Kleinkrafträder müssen grundsätzlich über eine gültige Zulassung, ein amtliches Kennzeichen sowie eine funktionierende Beleuchtung verfügen, um am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, kann dies unabhängig von weiteren Verstößen eigene rechtliche Folgen nach sich ziehen, etwa in Form zusätzlicher Anzeigen.