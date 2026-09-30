18-Jähriger flüchtet ohne Führerschein vor Polizei und endet in Sackgasse

Ein 18-Jähriger hat sich am Dienstag in Aspach im Bezirk Braunau eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte wurden gegen 15:00 Uhr im Ortsgebiet auf einen leistungsstarken Pkw mit amtsbekanntem Kennzeichen aufmerksam und forderten den Lenker in einer Siedlungsstraße mit Blaulicht, Folgetonhorn und Lichtzeichen zum Anhalten auf. Der junge Mann ignorierte die Anhalteaufforderung und flüchtete über Pimberg in Richtung Höhnhart, wo die Fahrt nach rund zehn Kilometern in einer Sackgasse endete.

Flucht zu Fuß endet im Garten

Nachdem die Polizei den Pkw in der Sackgasse in Höhnhart stoppen konnte, stieg der 18-Jährige aus und flüchtete zu Fuß durch mehrere Gärten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann schließlich im Garten eines Einfamilienhauses stellen. Er wurde vorläufig festgenommen, die Festnahme jedoch nach Abschluss der Erhebungen wieder aufgehoben.

Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige weder über einen Führerschein noch über eine Zulassung für das Fahrzeug verfügte. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Mann stammt aus dem Bezirk Braunau.

Er wird bei der Staatsanwaltschaft Ried wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit, wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Zusätzlich folgen mehrere Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau.

Anhaltesignale und rechtliche Einordnung von Fluchtfahrten

Grundsätzlich sind Lenkerinnen und Lenker in Österreich verpflichtet, einer polizeilichen Anhalteaufforderung mit Blaulicht, Folgetonhorn oder entsprechenden Lichtzeichen unverzüglich Folge zu leisten. Wird eine solche Aufforderung missachtet und die Fahrt fortgesetzt, kann dies neben verkehrsrechtlichen auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, etwa wenn durch das Fahrverhalten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Der Vorwurf der Gefährdung der körperlichen Sicherheit setzt dabei nicht voraus, dass tatsächlich jemand verletzt wurde, sondern knüpft an eine konkrete Gefährdungssituation an.

Der unbefugte Gebrauch eines Fahrzeugs wird in solchen Fällen üblicherweise dann angezeigt, wenn ein Fahrzeug ohne Zustimmung des Zulassungsbesitzers oder ohne entsprechende Berechtigung in Betrieb genommen wird. Fehlt zusätzlich ein gültiger Führerschein, kommt regelmäßig eine verwaltungsrechtliche Anzeige wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung hinzu, über die in Österreich die zuständige Bezirkshauptmannschaft entscheidet.

Bei einem positiven Drogentest im Straßenverkehr wird üblicherweise zusätzlich ein Verfahren nach dem Suchtmittelgesetz eingeleitet, sofern der Verdacht auf Besitz oder Konsum verbotener Substanzen besteht. Die endgültige rechtliche Bewertung eines Sachverhalts obliegt in solchen Verfahren stets der Staatsanwaltschaft beziehungsweise den Gerichten, während die Polizei im ersten Schritt lediglich die Anzeige erstattet und die Erhebungen durchführt. Eine vorläufige Festnahme dient dabei der unmittelbaren Klärung der Situation vor Ort und wird aufgehoben, sobald die notwendigen Erhebungen abgeschlossen sind.