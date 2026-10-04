18-Jähriger flüchtete mit ausgeschaltetem Licht vor Polizei und landete in Sackgasse

Ein 18-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag, den 4. Oktober 2026, in Wels eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der junge Mann, der im Besitz eines Probeführerscheins ist, war mit hohem Tempo über eine Kreuzung gefahren und dabei einer Verkehrsstreife aufgefallen. Am Ende wurde er in einer Sackgasse gestellt, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wurde er wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Flucht mit ausgeschaltetem Licht

Der Verkehrsstreife war der Pkw-Lenker aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit eine Kreuzung in Wels überquerte. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, doch der 18-Jährige hielt nicht an. Stattdessen schaltete er während der Fahrt das Licht seines Fahrzeugs aus. Durch diese Dunkelheit verlor die Streife den Flüchtenden kurzfristig aus den Augen.

Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein. Dabei entdeckten die Beamten den Wagen samt Fahrer schließlich in einer Sackgasse. Im Zuge der anschließenden Befragung räumte der 18-Jährige ein, dass die Flucht eine „dumme Aktion“ gewesen sei. Ihm wurde der Probe-Führerschein vorläufig abgenommen, zudem erstattete die Polizei Anzeige wegen mehrerer Delikte.

Regeln für Inhaber eines Probeführerscheins

Der Probeführerschein ist in Österreich für Fahranfänger grundsätzlich auf drei Jahre befristet und soll in dieser Zeit besonders sorgfältiges Verhalten im Straßenverkehr fördern. Begehen Inhaberinnen oder Inhaber eines Probeführerscheins bestimmte Verkehrsverstöße, drohen üblicherweise strengere Konsequenzen als bei Lenkerinnen und Lenkern mit unbefristeter Lenkberechtigung. Dazu zählen etwa die Anordnung von Nachschulungen oder eine Verlängerung der Probezeit. Bei schwerwiegenden Verstößen kann die Behörde die Lenkberechtigung auch vorläufig oder dauerhaft entziehen.

Grundsätzlich prüft die Behörde nach einer vorläufigen Abnahme des Führerscheins in einem eigenen Verfahren, ob und unter welchen Voraussetzungen die Lenkberechtigung wiedererteilt werden kann. In diesem Rahmen werden regelmäßig auch die Umstände des jeweiligen Vorfalls berücksichtigt. Bei Fahrerflucht oder der Nichtbefolgung polizeilicher Anhaltezeichen kommen neben verkehrsrechtlichen auch strafrechtliche Aspekte in Betracht, die in einem gesonderten Verfahren geprüft werden.

Verkehrsstreifen sind bei vergleichbaren Einsätzen grundsätzlich angehalten, Fluchtfahrzeuge im Rahmen der Verkehrssicherheit zu verfolgen, ohne dabei unangemessene Risiken für andere Verkehrsteilnehmer einzugehen. Verliert eine Streife ein Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen, wird häufig eine größer angelegte Fahndung mit mehreren Streifenwagen eingeleitet, um das Fahrzeug in der weiteren Umgebung aufzuspüren. Sackgassen und ähnliche bauliche Gegebenheiten erweisen sich dabei in der Praxis häufig als Endpunkt solcher Fluchtversuche, da sie dem Fahrzeug keine weitere Ausweichmöglichkeit bieten.