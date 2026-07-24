19-Jähriger raste mit 158 km/h über Südosttangente – ohne Führerschein

19-Jähriger mit 158 km/h auf Südosttangente unterwegs – Führerschein fehlte

Auf der Wiener Südosttangente (A23) ist in der Nacht auf Freitag ein 19-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Der Lenker wurde in einer 80-km/h-Zone mit 158 km/h gemessen.

Der junge Mann aus Deutschland fiel der Polizei gegen 23.30 Uhr im Rahmen eines Planquadrats auf. Er verließ die Autobahn im Bereich Altes Landgut und wurde schließlich auf der Grenzackerstraße bei der Kreuzung Neuburgergasse angehalten.

Kein Führerschein, mehrere Anzeigen

Bei der Kontrolle konnte der 19-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Sein Fahrzeug wurde gemäß Straßenverkehrsordnung vorläufig beschlagnahmt. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Schwerpunktaktion mit zahlreichen Kontrollen

Im Zuge der Schwerpunktaktion, bei der auch der 19-Jährige aufgegriffen wurde, führte die Polizei Wien eine Vielzahl weiterer Kontrollen durch. Dabei wurden 24 Alkovortests und zwei Lärmmessungen durchgeführt sowie 14 Organmandate ausgestellt.

Zudem kam es zu zwei Führerscheinabnahmen: einmal wegen der Verweigerung der Vorführung zum Amtsarzt bei Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung, ein weiteres Mal nach einer klinischen Untersuchung durch den Amtsarzt, die eine Suchtmittelbeeinträchtigung ergab. Bei der Aktion wurden außerdem Drogen sichergestellt. Insgesamt wurden 38 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Führerscheingesetz und dem Kraftfahrgesetz ausgestellt.