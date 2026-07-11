200-Einwohner-Ort empfängt 6.700 Jugendliche zum Feuerwehr-Landestreffen

52. Landestreffen der Feuerwehrjugend Niederösterreich in Küb

In Küb im Bezirk Neunkirchen findet das 52. Landestreffen der Feuerwehrjugend Niederösterreich statt. Der Ort zählt rund 200 Einwohner und empfängt für das Treffen 6.700 Mädchen und Burschen.

Die Feuerwehrjugend Niederösterreich umfasst insgesamt knapp 8.000 Kinder und Jugendliche. Die Vorbereitungszeit für das diesjährige Landestreffen betrug zwei Jahre.

Wettkämpfe und Versorgung

Im Rahmen des Treffens werden Wettkämpfe um das bronzene und silberne Leistungsabzeichen ausgetragen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pumpen dabei mit Handspritzen. Für die Verpflegung werden pro Stunde rund 1.400 Essensportionen ausgegeben.

Infrastruktur und Logistik

Für das Veranstaltungsgelände wurde über die Bundesstraße eine Fußgängerbrücke errichtet. Die Bundesheer-Pioniere aus Melk bauten zusätzlich eine Behelfsbrücke über die Schwarza. Zeltlagerleiter ist Manfred Holzinger.

Mitgliederzahlen

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner verweist auf leicht steigende Tendenzen bei den Mitgliederzahlen. Vor etwa zehn Jahren hatte es beim Zulauf zur Feuerwehrjugend eine rückläufige Phase gegeben. Das Eintrittsalter wurde inzwischen von zehn auf acht Jahre gesenkt.