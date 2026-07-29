205 km/h statt 100: Polizei nimmt 65-Jährigem Motorrad auf Mariazeller Straße ab

205 km/h auf der Mariazeller Straße: Motorrad beschlagnahmt

Auf der B20 (Mariazeller Straße) in Mariazell im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Dienstag ein 65-jähriger Motorradfahrer mit 205 km/h gemessen worden. Erlaubt sind auf der Strecke 100 km/h.

Der Mann war damit mehr als doppelt so schnell unterwegs wie zulässig. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und beschlagnahmte das Motorrad vorläufig. Er wurde angezeigt.

Kontrolle durch Zivilstreifen

Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag. Zwei Zivilstreifen, die selbst mit Motorrädern auf der B20 unterwegs waren, stoppten den 65-Jährigen. Zuvor hatte er die beiden Streifenfahrzeuge deutlich zu schnell überholt.

Gesetzliche Grundlage für Fahrzeugbeschlagnahmen

Seit 1. März 2024 können Fahrzeuge von Rasern in Österreich abgenommen werden, sofern diese im Eigentum der Lenkerin oder des Lenkers stehen. Zuletzt handelte es sich bei den in der Steiermark vorläufig beschlagnahmten Fahrzeugen überwiegend um Leasingfahrzeuge. Ab Oktober 2027 soll die Regelung auch auf Leasing- und Leihfahrzeuge ausgeweitet werden.

Die Mariazeller Straße gilt bei Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern als beliebte Strecke.