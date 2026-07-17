21-Jähriger durchbricht Zaun und stürzt mit Auto in Wörthersee

Auto landet im Wörthersee: Fahrer rettet sich selbst

Am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr ist auf der L96 Auen-Süduferstraße in Schiefling am Wörthersee ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in den See gestürzt. Der Fahrer konnte sich selbst in Sicherheit bringen.

Ein 21-jähriger kroatischer Staatsangehöriger war auf der L96 von Velden in Richtung Dellach unterwegs, als sein Pkw von der Straße abkam, einen Zaun durchbrach und im Wörthersee landete. Der Mann befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und erreichte das Ufer. Mit leichten Verletzungen wurde er ins LKH Villach gebracht. Ein Alkotest verlief negativ.

Bergungsarbeiten mit rund 70 Einsatzkräften

Das Fahrzeug wurde mithilfe eines Feuerwehr-Krans aus dem See geborgen. Im Einsatz standen die Feuerwehren Schiefling, Augsdorf, Reifnitz und Velden sowie Boote der Wasserrettung Pritschitz und Velden – insgesamt rund 70 Einsatzkräfte. Während der Bergungsarbeiten war die L96 Wörthersee Straße vollständig für den Verkehr gesperrt.

Bei der Kontrolle auf möglichen Austritt von Betriebsmitteln wurden keine Verunreinigungen festgestellt.