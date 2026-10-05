22-Jährige raste mit 124 km/h durch Klagenfurt und ignorierte Polizeisignale

Eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Klagenfurt Land ist am 4. Oktober 2026 gegen 21.30 Uhr in Klagenfurt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die Polizei maß an der betreffenden Stelle, an der nur 50 km/h erlaubt waren, einen Wert von 124 km/h. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten die Frau schließlich. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen, zudem wird sie wegen mehrerer Verstöße angezeigt.

Verfolgungsfahrt endete erst nach mehreren Signalen

Nachdem die Polizei die überhöhte Geschwindigkeit der 22-Jährigen festgestellt hatte, nahm sie die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Die Frau hielt jedoch zunächst nicht an. Stattdessen führte sie in einem Kreuzungsbereich ein Überholmanöver durch. Die Polizei setzte daraufhin Folgetonhorn und wiederholte Lichthupensignale ein, um die Fahrerin zum Anhalten zu bewegen. Erst nach diesen Signalen stoppte die Frau ihr Fahrzeug.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde der 22-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Polizei überprüfte zudem die Ausstattung des Fahrzeugs und stellte fest, dass gesetzlich vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände fehlten. In der Folge wird die Frau mehrfach angezeigt.

Vorläufige Führerscheinabnahme als Sofortmaßnahme

Grundsätzlich kann die Polizei bei gravierenden Verkehrsverstößen den Führerschein noch vor Ort vorläufig abnehmen. Eine solche Maßnahme kommt etwa bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen in Betracht, bei denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit um ein Vielfaches überschritten wird. Die endgültige Entscheidung über einen längerfristigen Entzug der Lenkberechtigung trifft anschließend die zuständige Behörde in einem gesonderten Verfahren.

Auch das Nichtanhalten trotz polizeilicher Anhaltesignale wird als eigenständiger Verstoß gewertet. Folgetonhorn und Lichthupe zählen zu den vorgesehenen Mitteln, mit denen Polizeifahrzeuge im Straßenverkehr auf sich aufmerksam machen und andere Verkehrsteilnehmer zum Anhalten auffordern. Kommt ein Fahrzeuglenker diesen Signalen nicht unmittelbar nach, kann dies zusätzlich zur ursprünglichen Übertretung angezeigt werden.

Auch die vorgeschriebene Fahrzeugausrüstung ist regelmäßiger Bestandteil polizeilicher Kontrollen. Dazu zählen üblicherweise Gegenstände wie Warnwesten, Verbandsmaterial oder Pannenausrüstung, deren Mitführung gesetzlich geregelt ist. Fehlen solche Ausrüstungsgegenstände, wird dies in der Regel gesondert angezeigt und ist unabhängig von anderen Verkehrsverstößen zu beurteilen.