23-Jähriger in Kremsmünster durch rasches Eingreifen von Polizei und Ersthelfer wiederbelebt

23-Jähriger nach Herz-Kreislauf-Stillstand in Oberösterreich reanimiert

Im Bezirk Kirchdorf hat ein 23-jähriger Mann aus Kremsmünster am Sonntag einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Er konnte durch den raschen Einsatz von Polizei, einem über eine Ersthelfer-App alarmierten Helfer sowie Rettung und Notarzt erfolgreich wiederbelebt werden.

Die Polizei wurde am späten Sonntagvormittag zu einem Wohnhaus im Bezirk Kirchdorf gerufen. Ein Helfer, der über eine Ersthelfer-App alarmiert worden war, befand sich beim Eintreffen der Beamten bereits vor Ort.

Die Einsatzkräfte fanden den 23-Jährigen regungslos in seinem Bett vor. Er atmete zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Polizisten begannen gemeinsam mit dem Ersthelfer unverzüglich mit der Wiederbelebung.

Nach dem Eintreffen von Rettung und Notarzt übernahmen diese die weiteren Reanimationsmaßnahmen. Der Mann konnte erfolgreich reanimiert und stabilisiert werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht.