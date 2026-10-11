23-Jähriger prallte in Leitschiene – Feuerwehr musste Fahrzeug aus Metallkonstruktion bergen

Bei einem Unfall auf der B1 beim Tunnel Neubau in Hörsching im Bezirk Linz-Land ist in der Nacht auf Sonntag ein 23-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der gebürtig aus Bosnien stammende Mann aus Wels war kurz nach Mitternacht in Richtung Wels unterwegs, als sein Fahrzeug gegen mehrere Metallsteher prallte, eine Straßenlaterne umriss und schließlich mit der Mittelleitschiene kollidierte. Das Auto blieb in der Leitschiene stecken.

Fahrzeug blieb in Leitschiene stecken

Die Feuerwehren Hörsching und Rutzing rückten zu dem Unfall aus und sicherten die Unfallstelle auf der B1 ab. Weil das Fahrzeug fest in der Mittelleitschiene eingeklemmt war, mussten die Einsatzkräfte Teile der Leitschiene abbauen, um es bergen zu können. Nach dem Einsatz wurde das völlig demolierte Fahrzeug mit einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Der 23-jährige Lenker wurde bei dem Unfall verletzt. Er erhielt noch an der Unfallstelle eine erste medizinische Versorgung und wurde anschließend von der Rettung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Laut Polizei dürfte der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Leitschienen als Sicherheitselement im Straßenbau

Mittelleitschienen sollen bei Unfällen grundsätzlich verhindern, dass Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geraten, und dienen damit vor allem dem Schutz des Gegenverkehrs. Prallt ein Auto mit hoher Wucht dagegen, können sich Leitschienenelemente verformen oder ein Fahrzeug regelrecht einklemmen. In solchen Fällen ist es für Einsatzkräfte oft notwendig, Teile der Schutzeinrichtung zu demontieren, um ein verunfalltes Fahrzeug überhaupt bergen zu können. Danach muss die beschädigte Leitschiene in der Regel von der zuständigen Straßenerhaltung repariert oder erneuert werden, bevor der ursprüngliche Schutzstandard für den Verkehr wieder vollständig hergestellt ist.

Bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten oder stark beschädigten Fahrzeugen übernehmen die örtlichen Feuerwehren üblicherweise die technische Bergung sowie die Absicherung der Unfallstelle, um weitere Gefahren für den nachfolgenden Verkehr zu vermeiden. Die medizinische Erstversorgung von Verletzten erfolgt durch die Rettungskräfte vor Ort, bevor ein Transport in ein Krankenhaus erfolgt. Welche konkrete Klinik angefahren wird, richtet sich meist nach der Schwere der Verletzungen und der regionalen Zuständigkeit.