25 Kilogramm Müll aus Montafoner Bergseen geborgen – Taucher räumen Schwarzsee und Herzsee auf

20 Taucherinnen und Taucher haben am Wochenende den Schwarzsee und den Herzsee im Montafon von Unterwassermüll befreit. Bei der Aktion der Padi Aware Foundation kamen rund 25 Kilogramm Abfall aus den beiden Bergseen in Vorarlberg zutage, darunter Plastikflaschen, Skibrillen und Tafeln von Skipisten.

Müllbergung in zwei Montafoner Bergseen

Die Taucherinnen und Taucher durchsuchten den Grund des Schwarzsees und des Herzsees im Montafon nach Abfall. Insgesamt kamen dabei rund 25 Kilogramm Müll zusammen. Zu den geborgenen Gegenständen zählten Getränkedosen, Plastikflaschen, Angelschnüre und Angelausrüstung ebenso wie Skibrillen und Tafeln von Skipisten.

Der Zustieg zum Herzsee gestaltete sich schwierig. Das Gepäck konnte nur mit einem Quad transportiert werden. Die übrige Ausrüstung mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Equipment-Lager beim Skitunnel aus zu Fuß hinauftragen.

Unter Wasser erschwerten widrige Bedingungen die Arbeit der Taucherinnen und Taucher. Das kalte Wasser und aufgewirbelter Schlamm schränkten die Sicht stark ein. Durchgeführt wurde die Aktion von der Padi Aware Foundation.

Unterwasser-Reinigungsaktionen in Bergseen

Bergseen sind durch ihre oft schwer zugängliche Lage besonderen Belastungen ausgesetzt. Abfall gelangt dort häufig über Wanderwege, Skigebiete in der Nähe oder durch Wind und Wassereinträge in die Seen. Einmal auf dem Grund angekommen, bleibt Müll in kalten, sauerstoffarmen Bergseen oft über lange Zeiträume nahezu unverändert erhalten, da biologische Abbauprozesse dort deutlich langsamer ablaufen als in wärmeren Gewässern.

Tauchgänge zur Reinigung solcher Gewässer erfordern grundsätzlich eine sorgfältige Vorbereitung. Neben der eigentlichen Tauchausrüstung muss häufig auch Material für den Abtransport des gefundenen Abfalls mitgeführt werden. Da viele Bergseen nicht direkt mit Fahrzeugen erreichbar sind, ist der Transport von Ausrüstung und geborgenem Müll oft nur mit Geländefahrzeugen wie Quads oder durch Tragen zu Fuß möglich.

Auch die Sichtverhältnisse stellen bei solchen Einsätzen regelmäßig eine Herausforderung dar. Kaltes Wasser und feine Sedimente am Gewässergrund können bei jeder Bewegung aufgewirbelt werden und die Sicht innerhalb kurzer Zeit erheblich verschlechtern. Taucherinnen und Taucher müssen sich deshalb häufig auf eingeschränkte Sichtweiten einstellen und ihre Suche entsprechend systematisch anlegen.

Organisationen wie die Padi Aware Foundation engagieren sich international für den Schutz von Gewässern und organisieren weltweit Reinigungsaktionen unter Wasser. Solche Einsätze tragen dazu bei, Gewässer von Abfällen zu befreien, die andernfalls über Jahre oder Jahrzehnte am Grund verbleiben würden.