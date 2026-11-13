26 Millionen Euro für Hochwasserschutz in Salzburg – Rückhaltebecken im Pinzgau und Schutzprojekte im Flachgau geplant

Bund, Land Salzburg und mehrere Gemeinden investieren in den kommenden Jahren rund 26 Millionen Euro in neue Hochwasserschutzmaßnahmen. Das wurde am Donnerstag bei einer Sitzung der Kommission Wasserwirtschaft in Wien vereinbart. Geplant sind Projekte in Hollersbach im Pinzgau sowie in Weitwörth und Seekirchen im Flachgau. Der Bund übernimmt davon knapp 15 Millionen Euro.

Zwei neue Rückhaltebecken in Hollersbach

Das größte der drei Vorhaben entsteht in Hollersbach. Am rechten Ufer der Salzach sollen zwei neue Rückhaltebecken gebaut werden, die zusammen ein zusätzliches Fassungsvermögen von rund 800.000 Kubikmetern bieten. Ergänzend sind Schutzmaßnahmen entlang des linken Ufers vorgesehen. Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei 15,4 Millionen Euro, der Bund trägt davon rund 9,6 Millionen Euro. Für die Bauarbeiten sind drei Jahre veranschlagt.

Kürzlich erfolgte bereits der Spatenstich für ein weiteres Vorhaben in der Region: das neue Rückhaltebecken Felbertal-Hintersee in der Stadtgemeinde Mittersill.

Projekte an Salzach und Fischach im Flachgau

Im Flachgau sind sieben Millionen Euro für den Hochwasserschutz an der Salzach in Weitwörth vorgesehen. In Seekirchen soll der bestehende Hochwasserschutzdamm an der Fischach saniert werden. Für dieses Vorhaben sind rund 1,4 Millionen Euro eingeplant.

Neben diesen größeren Bauprojekten fließen Mittel auch in kleinere Schutzmaßnahmen, Instandhaltungsarbeiten und Planungen. Dazu zählen unter anderem Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte für die Salzach und die Saalach, mit denen die langfristige Entwicklung dieser Flüsse und mögliche Hochwasserrisiken erfasst werden sollen.

Aufgabenteilung zwischen Bund, Land und Gemeinden

Hochwasserschutzprojekte dieser Größenordnung werden in Österreich grundsätzlich von mehreren Gebietskörperschaften gemeinsam finanziert und umgesetzt. Üblicherweise übernimmt der Bund über die Wildbach- und Lawinenverbauung sowie wasserbautechnische Förderprogramme einen erheblichen Teil der Kosten, während Länder und Gemeinden die restliche Finanzierung tragen und die Projekte vor Ort begleiten. Die Kommission Wasserwirtschaft dient dabei als zentrales Gremium, in dem Bund und Länder die Förderung konkreter Vorhaben abstimmen und über Investitionssummen entscheiden.

Rückhaltebecken wie jene in Hollersbach oder Felbertal-Hintersee sollen bei Starkregen oder Schneeschmelze große Wassermengen zwischenspeichern und so verhindern, dass Flüsse wie die Salzach bei Hochwasser über die Ufer treten. Ergänzend dazu werden Dämme entlang von Gewässern errichtet oder saniert, um bebaute Gebiete unmittelbar vor Überflutung zu schützen. Solche Bauwerke müssen regelmäßig instand gehalten und an aktuelle hydrologische Erkenntnisse angepasst werden, da sich Niederschlagsmuster und Abflussmengen im Lauf der Zeit verändern können.

Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte, wie sie nun auch für Salzach und Saalach finanziert werden, bilden in der Regel die fachliche Grundlage für künftige Schutzprojekte. In solchen Konzepten werden typischerweise Gefahrenzonen kartiert, mögliche Hochwasserszenarien durchgerechnet und Prioritäten für bauliche Maßnahmen festgelegt. Sie fließen damit häufig in die Planung späterer Rückhaltebecken, Dammsanierungen oder weiterer Schutzbauten ein und sollen eine systematische, über einzelne Gemeinden hinausgehende Herangehensweise an den Hochwasserschutz entlang größerer Flusssysteme ermöglichen.